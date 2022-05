I denne omgang af 'Det bedste af det billige' tager vi fat på den populære chipsvariant Sour Cream & Onion.

Produkterne, som er med i testen, er alle indkøbt i de danske discountsupermarkeder og har en kilopris på omkring 40 kroner.

Som altid sniger vi et dyrere alternativ med i testen, og i denne omgang fra det kendte danske mærke KIMs, der koster 140 kroner kiloet.

Det skulle vise sig, at det markant dyrere produkt fra KIMs overraskede, da det slet ikke levede op til madanmelder Thomas Alcayagas forventninger.

»Den skal have meget mere af alting! Der er slet ikke noget, som får mig til at tænke, at det her bare er den bedste chips, jeg har fået.«

Endnu en overraskelse kom, da Thomas Alcayaga smagte én af de billige varianter i testen, som han kårede til dagens vinder af blindsmagningen.

»Hvis jeg ikke havde lavet den her test, ville jeg også altid købe KIMs, da det er det, du stoler på. Der er intet, der berettiger til, at man køber KIMs over dagens vinder,« lyder det afslutningsvis fra Thomas Alcayaga.

Thomas Alcayaga er madstylist og kogemand samt indehaver af madbloggen Madet Mere.

Se, hvordan testen gik til i videoen, i toppen af artiklen.