Et nyt forslag, der kan sikre, politiet konstant kan få adgang til at overvåge dine mindste handlinger via din mobiltelefon, vækker stor opsigt.

»Jeg er aldrig i min tid som retsordfører stødt på, at man er villig til at imødegå en væsentlig procesrisiko. Det er et vildt skridt, siger Karina Lorentzen til DR.

Alle dine sms'er, hvilke hjemmesider du besøger, og hvor du befinder dig, kan politiet via et nyt lovforslag fra justitsminister Nick Hækkerup få adgang til via teleselskabernes registrering af dine data.

Men det vækker både harme hos regeringens støttepartier og ungdomspolitikere. Forslaget ser ellers ud til at få opbakning fra de borgerlige partier i Folketinget, men Venstres Ungdom er rasende, og det debatterer VUs retsordfører Emil Nørrevang med B.T.s læsere om i B.T. Live. Se med i videoafspilleren over artiklen, eller gå ind på B.T.s Facebook-side, hvor du også kan stille spørgsmål.