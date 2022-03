Det er klamt. Det er ubehageligt. Det smager dårligt.

Det er nogle af de beskrivelser af papsugerør, der dukker op i kommentarsporet på B.T.s Facebook.

Kommentarerne kommer i kølevandet på et nyt borgerforslag, der ønsker at forbyde papsugerør.

»Pap fungerer ikke til sugerør. Det er simpelthen latterligt, at man bruger et materiale, der opløses i vand til at transportere væske,« siger Christian Holst Vigilius, der er medlem af Konservativ Ungdom og ophavsmand til borgerforslaget.

Metal-, pap- eller plastiksugerør er et valg, der dele vandene hos danskerne. Foto: Maibritt Brahe

Hvis det står til Christian Holst Vigilius, skal det være slut med at uddele papsugerør på cafeer, restauranter, fastfoodkæder eller andre steder, der udskænker drikkevarer.

»Det redder ikke klimaet, at jeg skal sidde og tygge på tykt papir i biografen, mens jeg desperat prøver at få den sidste bundskat af cola zero ind i min mund,« lyder det i borgerforslaget.

Og det er en oplevelse, der vinder genklang hos flere danskere, som B.T. har talt med.

»Papsugerør kommer til at klistre sammen, og det er ret klamt,« siger Lauge Wolffsen.

Synes du også, at papsugerør skal forbydes?

Flere brugere på Facebook bakker også op om forslaget.

»Forbyd papsugerør. Det er noget værre pis,« skriver en bruger, der samtidig efterlyser et bedre alternativ til pappet.

Det samme gør borgerforslagets ophavsmand, der heller ikke ønsker plastiksugerør genindført.

»Der findes mange andre gode alternativer – for eksempel sukkerrør,« siger Christian Holst Vigilius.

Men er det vigtigste ikke at tage hensyn til miljøet?

»Vi skal investere i den grønne omstilling, men det betyder ikke, at vi skal tygge drøv på et stykke pap. Der er ingen grund til at finde på dårligere løsninger, når der er bedre alternativer.«

Borgerforslaget har indtil videre fået over 12.000 underskrifter og løber frem til den 22. august 2022.