Der bliver taget højde for halal, vegetarer og andre kostvaner i vuggestuen.

Ud af det blå kunne mor til Sia, Julie Lovin, dog konstatere, at det nu var slut med, at vuggestuen tog højde for veganske kostpræferencer.

»Det har kørt upåklageligt indtil nu, så jeg er meget uforstående, da jeg får beskeden, og jeg bliver selvfølgelig ked af det på min datters vegne, for nu vil hun opleve at blive forskelsbehandlet,« siger Julie Lovin til B.T.

