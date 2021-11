Da John Wagner første gang stillede op til politik, var det med bar overkrop på valgplakaterne og en seksløber, der akkurat ikke dækkede for kandidatens javertus.

»Når man starter inden for politik, så er det godt for en ukendt politiker at kunne lave en valgplakat for at blive kendt. Jeg var så heldig, at en af mine valgplakater blev verdenskendt,« siger han.

Dengang i start 00erne kørte John Wagner med sit slogan 'Stem Wagner, det gavner', og det er faktisk stadig tilfældet til dette kommunalvalg, hvor han stiller op for Kærlighedspartiet i København.

Til gengæld er der en markant forskel fra dengang til nu, fordi John Wagner har valgt at prøve noget helt nyt, nemlig at droppe valgplakater helt.

»Det koster nogle penge at lave valgplakater. Jeg kan se, at det ikke gav flere stemmer. Man bruger meget tid på at sætte det op og ned. Det er bedre at komme ud til folk og snakke med dem,« siger han.

Altså er fokusset rykket væk fra det, som nogle vil se som gak og løjer, til noget mere seriøst, hvor borgerne kommer i tale. Og dermed har de københavnske gader måttet undvære Wagners vilde valgplakater.

Med John Wagners mere seriøse og nye tilgang, er der også flere mærkesager, som John Wagner kæmper for.

En af disse mærkesager blev mandag debatteret i B.T. Live, hvor John Wagner var gæst.

Kandidaten fra Kærlighedspartiet går blandt andet til valg på, at pensionsalderen skal sættes ned til 50 år.

»Det er et gammelt budskab, jeg har. Først var det ment som en provokation, da politikerne sagde, at de vil hæve pensionsalderen, sagde jeg, at den skulle være på 50 år.«

»Jeg satte den på 50, for så var der noget at forhandle med, ligesom på kræmmermarkedet. Men så fandt jeg ud af, at man faktisk har haft pensionsalder på 50 år i andre europæiske lande.«

Efter opdagelsen af, at andre lande som for eksempel Grækenland har haft en pensionsalder på helt ned til 50 år, styrkede det blot John Wagners egen tanke om sin sag, selvom nogle nok vil løfte sine øjenbryn over, at Grækenland bliver fremhævet som et godt eksempel.

»Hvis man tager en tur til Grækenland på ferie, så går det faktisk ret godt. Man skal ikke tro på alt, hvad der bliver skrevet i pressen,« siger han.