Går muslimske kvinder tildækket, fordi muslimske mænd ikke kan styre sig?

Det og meget andet debatterede Frie Grønnes leder, Sikandar Siddique, og Pia Kjærsgaard, da de var med hos B.T. Live. Pia Kjærsgaard mener, det er decideret kvindeundertrykkende, at nogle muslimske kvinder bærer tørklæde.

»Jeg synes, det er forfærdeligt, at der er kvinder i Danmark, som går tildækket med tørklæde – frivilligt eller ej,« siger Pia Kjærsgaard.

»Jeg vil godt sige, det der med tørklæder, ja, det er meget, meget kvindeundertrykkende, men det har åbenbart også et eller andet at gøre med, at muslimske mænd ikke kan holde fingrene fra kvinderne, hvis ikke de er dækket fuldstændig til. Og det gælder også små piger helt ned til otte-ti år,« sagde Pia Kjærsgaard på Dansk Folkepartis landsmøde.

Mit København med Pia Kjærsgaard. Fotograferet i Bibliotekshaven ved Folketinget. Foto: Mathias Eis.

Og netop det citat har fået Sikandar Siddique til at rette skarp kritik mod Pia Kjærsgaard for at generalisere muslimske mænd.

»Det er dybt racistisk, man indirekte kalder samtlige muslimske mænd for pædofile. Det var en fuldstændig vanvittig udtalelse,« siger Sikandar Siddique.

Noget af det, som Sikandar Siddique fremhæver som problematisk, er Pia Kjærsgaards position som populær politiker og meningsdanner. Han mener, det kan have store konsekvenser.

»Når man som meningsdanner siger sådan nogle ting om en bestemt målgruppe, så legitimerer man holdninger ude i samfundet. Så ser man i det her tilfælde, at kvinder med tørklæde bliver overfuset og spyttet på,« siger Sikandar Siddique.

Kan Pia Kjærsgaard tillade sig at sige, at muslimske mænd ikke kan lade kvinder være uden, de bærer tørklæde?

En ting er, at muslimske kvinder, frivilligt eller ej, vælger at iføre sig et tørklæde, mener Pia Kjærsgaard, men det går helt over stregen, når det er børn, som har tørklæde på, mener partistifteren.

»Det skærer mig i hjertet, at der er små piger, helt ned til otte-ti år, som går tildækket,« siger Pia Kjærsgaard.

Men Sikandar Siddique mener, at alle skal have lov til at have det tøj på, som de ønsker – også tørklæder.

»Det er et problem, fordi man indskrænker vores ret til selv at bestemme, hvordan man går klædt,« siger Sikandar Siddique.