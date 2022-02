Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og et politisk flertal er klar til at betale 400 millioner kroner for at redde ét menneske fra at blive smittet med hiv, skriver Urban. Det sker efter, at det i weekenden kom frem, at to patienter blev smittet ved en blodtransfusion på Rigshospitalet i februar. For tre år siden var der bred politisk enighed om, at man ikke ville bruge en ny metode - NAT-screeninger - til at finde hiv-inficeret donorblod. Foto: LISELOTTE SABROE