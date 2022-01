Indimellem læser jeg artikler om tiltalte mistænkt for ekstremt grove personforbrydelser, og som skal for retten og have deres dom.

Og indimellem læser jeg, hvordan forældre og venner står i klumper uden for retten – ja, sågar indenfor i retslokalet på tilhørerpladserne – og råber og skriger skældsord efter dommere og ofre, når deres søn eller ven bliver dømt for en brutal ugerning som fx mord, voldtægt eller anden personfarlig kriminalitet.

Det sker jo gudskelov ikke så tit, men det er, som om de her typer er 100 procent ligeglade med offeret og ugerningen og ikke har nogen som helst respekt for retssystemet eller i øvrigt kan se problemet i, at deres søn har været med til at torturere en anden mand, har medvirket i en massevoldtægt eller kidnappet. Nej, familie og venner synes bare, at vi alle sammen skal lukke røven.

Selvretfærdigheden er så absurd langt ude, at jeg har svært ved at forstå, hvordan nogen er blevet så forskruede og afstumpede. Hver gang tænker jeg: 'Hvad fanden fejler de uciviliserede typer i deres hoveder? Bliver de slet ikke flove over, at deres barn er voldtægtsforbryder eller sadist?'

Men så har vi dronning Elizabeth og sønnike prins Andrew. Og så gik det op for mig, at man ikke behøver at komme fra et krigsramt land i Mellemøsten, være uciviliseret eller være blevet tæsket hele sit liv for at sætte sin pragtsøn over al lovgivning og ordentlighed.

Her har vi en familie, der på pinligste vis udstiller, at når man har penge og status, kan man lege kispus med myndighederne, og at det, vi tror er dannelse, ikke er lig med moral, et skarpt etisk kompas eller nogen som helst respekt for øverste retsinstans.

Præcis som en rocker eller bandeleder har den britiske dronning gjort nogenlunde alt, der stod i hendes magt, for at gemme sin søn for myndighederne og i øvrigt sætte hele det britiske kongehus' omdømme over styr.

Elizabeth har tilladt sin søn at gemme sig for myndighederne på flere af de engelske slotte, og hun har sågar gravet dybt i lommerne for at finansiere sønnikes mange og dyre advokater i håb om, at han kunne slippe for mødet med det system, der skal sikre lov og orden. Og ordentlighed.



Og her taler vi altså om anklager om pædofili. Ikke bare en overtrådt hastighedskørsel, som prinserne herhjemme har haft for vane.

Dronning Elizabeth er bare en mor, kan man argumentere. Sagen er bare, at hvis hun kom fra Syrien eller Palæstina og havde gemt ham i sin toværelses i Brøndby og brugt sine kontanthjælpskroner på at beskytte sin pædofili-anklagede søn, så havde vi sgu nok – og med rimelighed – spurgt os selv, om ikke det var lige uvederhæftigt nok. Men nu er det jo dronningen af Storbritannien…

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Foto: Ida Marie Odgaard

Helle Thorning-Schmidt



Vores tidligere statsminister har købt sin tredje bolig, denne gang på Nørrebro. Om Helle selv skal bo i den farverige bydel, eller om den er et forældrekøb, skal jeg ikke gøre mig klog på, men på de sociale medier er nogen ved at falde bagover af forargelse.



For min skyld kan hun købe alle de boliger, hun vil. Faktisk burde man kun bygge flere ejerboliger, så folk med gennemsnitsindkomst kunne få råd til sit eget hjem i hovedstaden og lave den opsparing, de såkaldt rige kan på deres mange boliginvesteringer.

Playboy-kongen Hugh Hefner i 2006. Foto: CESAR RANGEL Vis mere Playboy-kongen Hugh Hefner i 2006. Foto: CESAR RANGEL

Hugh Hefner

Den afdøde playboys mange ekskærester står i kø for at fortælle om den gamle mands vanvittige stofmisbrug – og menneskemisbrug. Det er der kommet en dokumentar ud af, som formentlig snart bliver vist på dansk tv eller en streamingtjeneste.



Jeg har aldrig haft nogen fantasi om, at pornoindustrien, stripperindustrien, bunny-industrien eller andre industrier, hvor man smider tøjet for penge, er en dans på rosenblade og bløde, vatterede skyer, men hvor er det dog langt ude at læse om det syge misbrug, de kvinder har været udsat for af en feteret mand, alle ville feste med.



En tidligere kæreste fortæller, hvordan Hefner ikke bare proppede sig selv med stoffer, men gudhjælpemig også sin hund (!) – og altså en række kvinder – med medikamentet 'Quaalude', der er kendt for at sløve og derfor åbenbart også går under navnet 'bensprederen', og så blev der ellers dyrket gruppesex flere dage i træk.



»Det ødelagde mig, ligesom det ville ødelægge en hest,« lyder det fra Sondra Theodore, der i dag er 65 år og en af Hefners mange ekskærester.



Libido og penge har status, så meget fatter jeg, men hvordan kvindernes oplevelser adskiller sig fra en klam blanding mellem Bill Cosby og trafficking, det fatter jeg ikke.

Tidligere formandskandidat i DF Erik Høgh-Sørensen. Foto: Philip Davali Vis mere Tidligere formandskandidat i DF Erik Høgh-Sørensen. Foto: Philip Davali

Erik Høgh-Sørensen



En af kandidaterne til formandsposten i DF har valgt at trække sig. Forklaringen lyder, at det er, fordi Morten Messerschmidt har forsøgt at få ham ekskluderet.



Jeg troede, at sådan en fjendtlig handling netop ville være årsag til at vippe Morten af pinden, men sådan er der så meget, jeg ikke forstår…

Den tidligere realitystjerne Kia Sødergreen. Foto: Scanpix/Ritzau Vis mere Den tidligere realitystjerne Kia Sødergreen. Foto: Scanpix/Ritzau

Kia Sødergreen



Hun blev kendt for at medvirke i et rendyrket drukprogram på Kanal5, der i sin enkelthed gik ud på at arbejde om dagen og drikke sig plørefuld om natten.



Siden blev hun kæreste med Walid, bedre kendt som 'Knaldperlen', og de seneste par år har man kunnet følge hendes kamp mod psykisk sygdom og tvangsindlæggelser på lukket afsnit.

Nu fortæller hun om en kærlighedsaffære, hun har haft på psykiatrisk afsnit. Dejligt – hvis altså ikke det var, fordi det er med en sygeplejerske, der arbejder på afdelingen!?



Så vidt jeg ved, må lærere ikke indlede et forhold med elever, og det slår mig også en anelse sært – for ikke at sige upassende uprofessionelt – når en sygeplejerske på afsnit for alvorligt psykisk syge, herunder tvangsindlagte, indleder en affære med en patient.



Jeg ved ikke med jer, men er der ikke et eller andet helt galt?