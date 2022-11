Upålidelige. Farvede. Og måske endda fulde af løgn.

Journalister har mildest talt et dårligt ry i den almindelige befolkning, og så vidt jeg husker, ligger vi og roder rundt nede omkring brugtvognsforhandleren, når der skal stemmes om, hvilke brancher der er mindst troværdige.

Det er noget, som vi med direkte adgang til medierne bør overveje har en rimelig årsag – og ikke mindst, hvordan vi i så fald retter op på ryet.

Man skal kunne stole på den frie presse. Stole på, at den ikke er i lommen på pengefolk, annoncører eller er drevet af dovenskab og nedskæringer, der i sidste ende kommer skurken til gode og ikke befolkningen, som skal oplyses. Og vi skal da slet ikke være i lommen på politikere.

Hvis ikke man vidste bedre, kunne man tro, pressen var fjenden, og sådan kan det formentlig også føles for netop politikere Ditte Okman

Søren Pind står i øjeblikket i spidsen for et udvalg, der skal sikre nye retningslinjer for medierne. Vi har allerede Pressenævnet, og så har vi gudskelov også loven.

For der er faktisk regler for, hvad journalister må skrive, og hvad de ikke må skrive, men Søren Pind, især, mener, at når medierne skriver noget usandt eller på anden vis vildledende, så skal mediet straffes meget hårdere. Hvis ikke man vidste bedre, kunne man tro, at pressen var fjenden, og sådan kan det formentlig føles for netop politikere.

Jeg synes ellers ofte, at politikerne får en alt for blød behandling. Ofte får politikere totalt frie hænder til at slynge den ene udokumenterede påstand ud efter den anden, og lige så ofte får politikere lov til at udlægge modstanderens politik i grov manipuleret form – nogle gange endda med bevidst vildledning og direkte løgn.

Jeg kan ikke tro andet, end at politikerne gnider deres hænder, for de kender såmænd godt journalisters arbejdsvilkår med manglende tid til faktatjek eller mere solid forberedelse.

Så efter dette valg – og faktisk også med blik på forrige i 2019 – kan vi så ikke aftale, at Søren Pind, eller et andet retfærdighedsoptaget menneske, gider kigge på, om der snart kan være sanktioner for politikere, der står og lyver på direkte tv?

Kan man finde en passende straf for folkevalgte, der mod bedre vidende udlægger modstanderes politik både forskruet og manipuleret? Skal der snart være en straf for det?

Præcis som vi andre kan straffes for bagvaskelse eller injurierende udtalelser, ville det være på sin plads, om de mest skruppelløse af vores politikere, der sjældent vil tale om egen politik, egne begrænsninger i deres politik, men altid ender med – som et andet barn på under ti år – at pege ad de andre og orkestrere usandheder om fyringer i det offentlige, lyve om egne bedrifter og bevidst udlægge direkte manipulerende versioner af andres politik.

Det er ikke kun brutalt ulækkert over for modstanderen, det er også ulækkert groft med vildledning og løgn over for befolkningen. Og præcis den slags burde vel dermed også kunne straffes?

PETER BINDNER



Den kreative kulturmand, der i 1990erne brillerede med events og hitlister over ugens mest hotte navne, lader til selv at være ved at brænde ud – i hvert fald brænde sammen.



Manden har ifølge Ekstra Bladet chikaneret medarbejdere i Kystdirektoratet så meget, at man har måttet »begrænse kontakten«. Det er åbenbart kun anden gang på 13 år, at det greb bliver brugt mod en borger, men daglige henvendelser og optagelser af samtaler uden samtykke er blevet for meget, for ubehageligt og for dyrt.



Sagen bunder i en lang trappe, som Bindner har bygget fra sin sommerhusgrund, ned ad en skrænt og ned til stranden. Det må man ikke, men det vil Bindner skide på og har derfor betalt bøder på samlet 500.000 kroner siden 2017, hvor en dom påbød ham at fjerne trappen.



Av, det lyder af mange penge, tænker du nok. Hvordan kan man have råd til den slags?



Well, Peter er som nævnt en kreativ mand, så det er vel nærmest staten selv, der betaler, da den udbetalte 12 millioner kroner i coronastøtte for to gange fire busture, der blandt andet spillede 'All You Need Is Love' på repeat. Disse samlet otte busture var budgetteret til 24 millioner kroner.

STEPHANIE SIGUENZA



Livet har ikke været lutter lagkage for den tidligere 'Årgang 0'-deltager. Utallige flytninger, vold, ustabilitet i barndommen og fravær af forældre på skift var en stor del af Stephanies barndom. Siden har hendes far snydt hende for hendes børneopsparing, og hun har måttet bryde kontakten helt.



TV 2 har bare filmet løs. De synes åbenbart ikke – modsat Stephanie, der i en biografi har reflekteret over sin medvirken og samarbejdet med TV 2 – at de skulle blande sig i noget. Der skulle bare laves tv og redigeres. Og prisen betaler hun stadig.



I denne uge delte hun på sin Instagram, at hun døjer med angst og et enkelt angstanfald. Hun ryster og er skrøbelig. Man forstår – og ønsker hende alt det bedste og noget rigtig ro.

KRONPRINS FREDERIK



Nummer ét vil ikke sige, om han tager til Qatar under VM.



Jeg ved ikke, om han, som en anden fireårig, forestiller sig, at ingen opdager det, hvis han gør det, eller om han, som en anden femårig, tror, han slipper for kritik, hvis bare han ikke siger noget…