Jeg kan faktisk godt få lidt ondt af Bubber.

Ikke kun fordi han stadig går under navnet Bubber i en alder af snart 60 år, men fordi han blev gidsel – måske endda slave – af alle de kvinder, han forelskede sig i. Eller bare væltede sig i. Men lige nu er det ekskonen, der må plage den gamle far.

Jeg forstår chokket og den sikkert massive følelse af svigt, da hun fandt ud af, at hendes mand igennem knap 30 år havde gjort 'barnepigen' gravid. Det rystede hende så meget, at hun har lavet et utal af podcast om skilsmissen, om nedturen, om andres nedture i deres skilsmisse. Om svigt, sorg og det svære i tilgivelse. Og rækken af interview…

Jeg har ofte sendt hende en tanke – især et ønske om, at hun kunne finde en hylde højt oppe under loftet til svigtet, at hun snart kunne rejse sig og ikke smøre sig ind i offerrollen, så den trængte ind, så dybt, at den blev hendes evige identitet. Men jeg kan åbenbart ikke telekinese, for nu udgiver Christina Ibsen simpelthen en bog. En bog om hendes og Bubbers skilsmisse.

Bubber har valgt at gøre det rigtige. Han har valgt at forlade ægteskabet, og så har han valgt at tage sig af barnet. Især det sidste må man sgu da tage hatten af for Ditte Okman

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Bubber og Ibsen havde nogle udfordringer. Det er vist ganske normalt, når man har været sammen i 10, 20 og 30 år – og for nogle år siden, afslørede Bubber dele af sin utroskab i en biografi, og siden den prekære selvudlevering i bogen er i hvert fald 'barnepigen' kommet til.

Og det er selvfølgelig hans eget problem, det er jeg helt med på. Man ligger, som man har redt, og når man skider i egen rede, er det også på sin plads at rydde op efter sig.

Det fik Bubber ikke rigtigt gjort – måske har han været vant til andet, hvis de også havde rengøringsdame i huset. Men! På trods af en mildest talt begrænset begejstring for afsløringen af affæren og endda nyheden om den lille baby, der var på vej, har han jo valgt at gøre det rigtige.

Han har valgt at forlade et ægteskab, der udefra set måske heller ikke var helt værdigt for alle parter, og så har han valgt at tage sig af barnet. Især det sidste må man sgu da tage hatten af for.

Christina Ibsen. Foto: Linda Kastrup Vis mere Christina Ibsen. Foto: Linda Kastrup

Folk bliver skilt, det er der intet nyt i, og selvom jeg ville gå i tusinde stykker, hvis min egen mand fik gjort en fælles veninde gravid bag min ryg, så tænker jeg, at Christina Ibsen har haft mange år til at vænne sig til tanken om en utro mand og nu snart skal finde sig en anden indtægtskilde end sin skilsmisse.

Hun skal tage ansvar for situationen og sit liv, rejse sig stærkt og ryste galskaben af sig. Og så skal hun komme videre!!!

For lige pludselig (nu?) er hun ædt op af bitterhed og kan slet ikke finde sit autentiske jeg. Lige pludselig er hun ikke andet end Bubbers stakkels eks, der græd ud til fælles børn.

Lad aldrig dette ske!

Prinsesse Athena. Foto: Prinsesse Marie / Kongehuset Vis mere Prinsesse Athena. Foto: Prinsesse Marie / Kongehuset

PRINSESSE ATHENA



Ligestilingsproblematikken kan være svær at forstå – især hvis man kigger mod Kongehuset. For hvor man på den ene side nyder godt af landets højeste overførselsindkomst, momsfritagelse, står over almindelig dansk lov og ret, så er ligestilling i kønnet åbenbart fortsat et issue, når det gælder titler.



Vores nuværende regent blev dronning, fordi vi hellere ville have hende som regent frem for fætter Ingolf. Det gav jo også god mening, at en kvinde kunne overtage tronen, når nu kongen og dronningen stod med tre små piger direkte i blodslægt.



Men nu står lille 11-årige Athena som endnu en underlig plet på det forældede system, de fleste danskere elsker og hylder. For når Athena – som den eneste pige med frataget titel – gifter sig, så ryger også 'komtesse af Monpezat'. Hendes brødre, ja, de beholder deres titler, og deres kommende koner får endda en i medgift. Men Athena? Ak ja.



Sådan er det royale system så dejligt forældet. Og så dejligt elsket…

Nikoline Prehn. Foto: Emilie Lærke Vis mere Nikoline Prehn. Foto: Emilie Lærke

NIKOLINE PREHN



Jeg har hørt om Nikoline tre gange. Første gang, da hun stillede op i B.T. for at fortælle, hvor synd det var for hendes far, at pressen jagtede ham i en sag om bilagsrod, der lugter af bilagsfusk.



Det viste sig nemlig, at han ikke bare havde brugt for mange af skatteydernes penge på fede middage, champagne og værtshuse. Han havde søreme også brugt dem på de forkerte. Og nå ja, løjet i en sådan grad, at Rigsrevisionen nu skal kigge alle hans bilag efter i sømmene.



Anden gang var, da hun delte kondomer ud med sloganet 'Indpak din gren og stem på Prehn'. Dette stunt troede jeg også var i forbindelse med hendes far, men det handlede bare om mere seksualundervisning i skolen.



Tredje gang er nu, hvor hun klager til pressen over at modtage seksualiserede og kønnede kommentarer. Det er jo heller ikke i orden. Overhovedet.



Mit gæt er dog, at det handler om det der lidt pattede slogan med grenen. Hvis Nikoline kommer i Folketinget, skal hun have en bedre kommunikationsrådgiver end Prehn.

Claus Henriksen. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Claus Henriksen. Foto: Snowman Productions ApS

CLAUS HENRIKSEN



Hvad har 'Gift ved første blik'-stjernen tilfælles med 'Landmand søger kærlighed'-Ole? De går begge i swingerklub og taler åbent om det.



Jeg kan sgu meget godt lide den tabu-nedbrydende tid, hvor vi fortæller, at vi har angst, lider af depressioner og har eksem i armhulen.



Lad os for Guds skyld fortsætte stilen.