Julen er ødelagt! Fjernsynet har ødelagt julen!

'Disney Sjov' er taget af fladen, og ligesom resten af den danske befolkning undrer jeg mig over, hvad fanden jeg nu skal gøre – hver fredag og med hele mit videre liv – hvis mine børn ikke får lov til at se små uddrag fra 60 år gamle tegnefilm, som ingen har set den fulde længde af i næsten lige så mange årtier.

Er det bare for opmærksomhedens skyld, at DR smadrer julestemningen med den beslutning? Alle ved jo, at hvis der er nogen, der kan skaffe omtale, så er det et oprørt boomer-Danmark.

Næste benspænd for sikringen af julefreden er sagen om Pyrus! Her var det nok ikke boomer-Danmark, der krævede serien 'cancelled', men derimod en eller to forkølede 'snowflakes' født anno 1998.

Julefred min bare røv! Jeg hopper over på Netflix, HBO og Disney+ Ditte Okman

'Alletiders Julemand' måtte udgå, fordi Pyrus i en scene er omringet af hvide børn klædt ud som flødeboller, hvor et sortmalet ansigt popper frem i flødebolleskummet. Her opstår flere problemer:

Hvide børn må ikke være klædt ud som sorte børn Flødeboller har historisk set heddet N-boller Men det mest skøre er næsten flødeboller, der jo slet ikke sorte indeni. De er hvide! Skummet i en flødebolle er for helvede hvidt

»Vi har en særlig forpligtelse for, at de børn, der sidder og følger med, føler sig inkluderet og taget godt imod, uanset hvilken hudfarve de har,« forklarede indholdsdirektøren ved TV 2, Lotte Lindegaard, og valgte altså at lade hele sæsonen udgå i stedet for blot at klippe scenen ud.

Jeg er ikke chef på TV 2, men gid jeg var, for nu bliver det helt gakgak! I stedet for at sende 'Alletiders Julemand' med sliksangen sender TV 2 'Alletiders Eventyr', der søreme også indeholder en racistisk sang. Denne gang dog ikke med blackfacing, nej, denne gang med to hvide piger klædt ud som kinesere, mens figuren Kandis på 90er-oplysende vis synger:

»I Kina siger de 'pingeling', hver gang at de får ris« efterfulgt af en masse »ching, chang, chong«.

Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke har været i Kina, men jeg tillader mig alligevel at tvivle på, at kinesere virkelig siger 'pingeling', hver gang de får ris – lidt ligesom jeg stadig ikke tror på, at flødeboller er brune indeni.

Lotte Lindegaard har travlt med at forklare, hvorfor sorte mennesker gerne må føle sig krænket over blackfacing, men at kinesiske mennesker ikke må:

»Vi ville ikke have lavet 'Pyrus 4' i dag, som indeholder kinesersangen. Men det er alligevel noget helt andet, end det vi oplever i 'Pyrus 3',« siger Lotte Lindegaard uden dog at komme nærmere ind på, hvordan børn klædt ud som sorte er noget helt andet end børn klædt ud som kinesere.

Julefred, min bare røv! Jeg hopper over på Netflix, HBO og Disney+.

Tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen. Foto: Mathias Svold Vis mere Tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen. Foto: Mathias Svold

LARS FINDSEN



Nogle gange kræver det ikke ret meget journalistisk arbejde at påvise, hvor komplet idiotisk det offentlige indimellem agerer – i det her tilfælde, når det kommer til bonus-systemet.



Jeg husker, hvordan Britta Nielsen havde fået Dronningens fortjenstmedalje efter 40 års tro tjeneste i det offentlige, men helt bims blev det, da Brittas chef en måned efter Brittas dom på seks og et halvt års fængsel blev tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen.



Vicedirektør i Socialstyrelsen Rikke Thoning var de seneste år af Britta Nielsens ansættelse i Socialstyrelsen ansvarlig for tilskudsforvaltningen, hvor svindlen foregik. Tillykke!



Og nu kan Lars Findsen så hæve 50.000 kroner i bonus – vel at mærke for godt arbejde det år, han blev hjemsendt af daværende forsvarsminister Trine Bramsen.



Jeg aner ikke, om Findsen er skyldig i anklagerne, men enten tror myndighederne ikke engang selv på det – eller vifter bare bonusser og ordener omkring sig, som vi andre wolter vammel mad. Hovedløst!

Valdemars Slot, hvor Caroline Flemings søn, Alexander Fleming, nu sælger alt inventaret fra slottet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Valdemars Slot, hvor Caroline Flemings søn, Alexander Fleming, nu sælger alt inventaret fra slottet. Foto: Bax Lindhardt

ALEXANDER FLEMING



Der er så meget, jeg ikke forstår, men noget, som er mig totalt ubegribeligt, er, at Caroline Flemings søn, Alexander Fleming, sælger alt inventaret fra Valdemars Slot.



Jeg er med på, at mor og moster ikke kan udstå synet af hinanden, og at salget dermed kan fungere som straf for at have købt slottet, da mor trak sig ud af butikken. Men ud over, at mange generationers kulturarv bliver spredt for alle vinde, så er det også et stykke dansk kulturhistorie fra Danmarks største slot.



Ved seneste auktion hev Alexander 1,3 millioner kroner ind på slottets bibliotek. Med en stenrig far og en velpolstret mor – og selv med to arme og to ben og dermed fuldt arbejdsdygtig – bliver jeg bare mindet om, at bitterhed er en stærk drivkraft.

Prins Joachim og prinsesse Marie flytter nu til USA. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie flytter nu til USA. Foto: Bax Lindhardt

PRINS JOACHIM



Nyt job, nyt land og måske nyt liv. Prins Joachim og familie rykker teltpælene op og flytter til USA.



Man kan vel nærmest heller ikke komme længere væk fra Danmark og Tasmanien, og selv om Jan Linnebjerg siger, at nissen flytter med, så gætter jeg på, at det alligevel er rart, mentalt, at få den lidt på afstand.