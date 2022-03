I denne uge faldt jeg over et klip på Go’ Morgen/Aftens Facebookside, hvor endnu en overklassemor klagede over livet med børn.

I guder, hvor er jeg træt af at læse om – og høre på – mødre brokke sig over, hvor hårdt det er at have børn.

Man kan jo fandeme snart ikke åbne et dameblad eller møde en nybagt mor, uden hun skal åbenbare SANDHEDEN om, hvor mega hårdt det er at have børn – og altid, som om hun er den første og modigste kvinde til at gøre netop dette.

Men jeg sidder seriøst og tænker, om der efterhånden er en kreativ kønsfælle tilbage i en mellemstor dansk by, der ikke har skrevet en alt for lang bog eller violinlidende klumme om, hvordan det VIRKELIG er på tide, at mødre taler rent ud af posen og fortæller ÅBENT om alle ulemperne ved at have børn?

Mine ører bløder snart af at høre mødre jamre, uden de gør en freaking skid ved noget som helst Ditte Okman

Det er hårdt ikke at få sovet. Det er hårdt ikke at kunne nå at lave hjemmelavet øko-grød og bio-mos. Det er hårdt at måtte droppe sine egne aktiviteter som løb og fitness, fordi børnene skal hentes fra dagsinstitution inden klokken 16.00. Og det er hårdt, at man SKAL hente inden kl.16.00, for ellers hader både pædagoger og andre forældre tilsyneladende disse mødre.

Og så er det mega hårdt at lave varm aftensmad, en varieret frokost, den rette næringsholdige morgenmad og piske fra spejder til legeaftaler til skovture og børneyoga.

Livet med børn er bare MEGA hårdt, og vi skal tale om det HELE tiden. Men ved I hvad, venner? I laver jo seriøst ikke andet. I er ikke banebrydende udi sandheden – I er åndssvage og ansvarsfralæggende – og nu har vi forstået, at I ikke kan overskue jeres liv!

Men kan vi snart være nået dertil, hvor forældre indser, at det er egne røvsyge, prægtige ambitioner, der gør livet surt for hele familien?

Problemet er nemlig ikke livet – problemet er, at de taler og taler i stedet for at handle! Og mine ører bløder snart af at høre mødre jamre, uden de gør en freaking skid ved noget som helst.

Det pudsige er jo, at det ofte er familier med karriere og med masser af midler. Prøv at servere købepandekager med Nutella til morgenmad. Prøv færdiglavet mad fra Meyer, Cofoco og hvad det alt sammen hedder. Eller fra frys.

Prøv en barnepige, bare engang imellem. Dine børn tager ikke skade af at være sammen med andre mennesker, og hvem ved, måske er det endda en barnepige, der rent faktisk gider gå på legeplads, modsat dig selv.

Imens kan du dyrke din kajakroning eller paddlesurfing, eller hvad du har af vigtige motionsvaner. Spis McDonald's, tag en taxa, kom for sent, hyg jer!

Når du ligger på dit dødsleje, mindes du nok ikke lykken ved, at I aldrig kom for sent, eller at dit barn altid fik sin vitaminpille.

Charlotte Bircow. Foto: David Leth Williams Vis mere Charlotte Bircow. Foto: David Leth Williams

CHARLOTTE BIRCOW



Den tidligere fitnessguru er flyttet til udlandet med sin kæreste. Nu skal hun nyde livet i Monarco, svælge sig i kærlighed og kildevand.



Jeg kender ikke Charlotte, men under hende det allerbedste; hun har været igennem et vildt sygdomsforløb, skilsmisse og alt muligt andet, der ofte følger med livet, når man runder de 40 eller 50 år.



Men nu har hun fundet kærligheden på ny i Per Steffensen, og åbenbart så meget, at hun har valgt at rejse med ham til syden, på nyt eventyr.



Lørdag 26. marts skal Henrik Qvortrup giftes med Nanna, som han vel har kendt under et år. Hold da kæft, det går stærkt, har nogen bemærket. Men hvorfor egentlig ikke? Hvad er det, man som voksne mennesker skal vente på?



Jeg tager fandeme hatten af for dem, der kaster sig ud i det, lever det hele ud, uden forbehold. Der er aldrig nogen garantier, men rejsen er det hele værd og varer måske endda evigt. Uanset, så kommer intet af det lykkeligt oplevede dårligt tilbage. Fyr den af!

Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee. Foto: Liselotte Sabroe

CAROLINE WOZNIACKI



Hvis der er en ting, vi ikke kan finde ud af i Danmark, så er det at lave personbårent tv, som The Osbournes eller Kardashians. Hver gang bliver det lynhurtigt røvsygt.



Det har dog ikke afholdt Danmarks yngste pensionist fra at takke ja til at lade et kamerahold portrættere tennisstjernen og kæresten fra familieforøgelse og frem. Plakaten, hvor Wozniacki og Lee står som en sen-70er-glimmerreklame, er tåkrummende dårlig smag, men fred nu være med det.



Det værste er de allerede frigivne sekvenser, der er så banale og stereotypiske og desværre derfor så dybt uinteressante, at jeg tænker, at det kun kan være et gigantisk honorar eller inderligt ønske om opmærksomhed, der har fået parret til at medvirke. For indhold er der kraftedeme ikke meget af…

Allan Nielsen sammen med konen Tina Lund. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Allan Nielsen sammen med konen Tina Lund. Foto: Bax Lindhardt

ALLAN NIELSEN



Jeg har ikke længere tal på, hvor mange konkurser den tidligere fodboldspiller har bag sig, men nu mener de danske myndigheder gudhjælpemig, at han har kontrolleret et selskab i Panama, der ikke har betalt selskabskat, og nu står han til at skylde Skattestyrelsen små syv mio. danske kroner. Hvem der bare var så smart. Eller i det mindste smart nok til ikke at blive opdaget.