Børn, der i dag er under 12 år, skal i deres levetid aldrig nogensinde kunne komme til at købe cigaretter i Danmark. Cigaretter skal over en årrække forbydes, totalt.

En rimelig heftig udmelding fra regeringen, der ganske vist tidligere har vist, at der ikke er helt klare grænser mellem privates rettigheder og offentlig styring, men det her lyder sgu da helt bims, selv om det med garanti er en lille bitte smule bedre for en lille del af folkesundheden.

Men det ville også være bedre for alderdommen, om ældre ikke blev fodret med vakuumpakket hundeæde på de offentlige plejehjem. Sagen er bare den, at det offentlige elsker centralisering og vil skide nærhed, næring og fødevaremæssig sanselighed et stykke, hvis man kan spare 12 øre om dagen.

Det ville også være bedre for miljøet, om vi alle trillede rundt på ladcykler – ikke mindst for de årligt trafikdræbte. Vi kunne også forbyde skiferier ved samme lejlighed, for det er så skide dyrt at flyve tosserne hjem med brækkede arme og ben og genoptræne dem.

Hvad med at forbyde Mokaï og Breezers? De smager af sodavand og henvender sig til yngste målgruppe. Eller hey, hvorfor ikke bare forbyde alkohol?

Så undgår vi babyer født med hjerneskade, familier går ikke i opløsning, der bliver flere donorlevere til rådighed for folk, der ikke bare har skrump, men rigtige sygdomme, og man kan lukke en masser rehabiliteringscentre og spare en masse penge. Forbyd dog også sukker!

Vi er mange, der er trætte af at betale til fede mennesker, der belaster sundhedssystemet, fordi de ikke kan styre deres sukkertrang. Jeg gider ikke engang opremse alle følgesygdommene, der kommer med overvægt, men lad mig nævne diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

Kan man egentlig forbyde kød? Altså, jeg elsker personligt kød, men når nu Socialdemokratiet, med Mette Frederiksen i spidsen, er blevet så grønne, så kan man da lige smide kød i puljen?



Her gik jeg og troede, at mit mere end 50 procent store bidrag af min indtægt til skat, de 25 procent moms på alle varer og ydelser, de utallige afgifter på alt fra nødder til luft i softice, netop blev opkrævet for at sikre borgerne et frit liv – så alle har lige adgang til sundhedsvæsenet gennem en tvungen forsikring, du bliver opkrævet, inden du ser en eneste krone af din løn.

Og så viser det sig – mere og mere – at det havde været sådan cirka 200 gange federe for det frie menneske at sætte skatten ned og lade folk bruge pengene på en privat sundhedsforsikring, der modsat Socialdemokratiets afsindige kontrol faktisk tager højde for et rigtigt liv, i freaking fred!

Kokken Thomas Rohde. Foto: Linda Kastrup Vis mere Kokken Thomas Rohde. Foto: Linda Kastrup

THOMAS ROHDE



'Fastelavnsboller er for kællinger,' skrev kokken i et opslag på Twitter. Jeg aner ikke, hvem disse kællinger er – sikkert mig en gang imellem – og hvis jeg derfor må give mit besyv med, så er udsagnet lige stupidt, som at palæo-mad er for skvattede og fedtforskrækkede mænd, der helt neurotisk går for meget op i deres krop.

Karen Melchior (th.) Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Karen Melchior (th.) Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

KAREN MELCHIOR

Karen Melchior fra De Radikale er stadig sygemeldt, efter hendes brutale ledelsesstil fandt Ekstra Bladet. Men ikke mere syg end at hun listigt har fundet kræfter til at stemme ved mere end halvdelen af EU-Parlamentets afstemninger, så hun kan indkassere sine 33.000 månedligt skattefri såkaldt 'blyantkroner'. Vi har altså smarte politikere!

Den russiske præsident, Vladimir Putin (tv.), og Peter Schmeichel. Foto: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin (tv.), og Peter Schmeichel. Foto: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE

PETER SCHMEICHEL



Så florerer billederne igen, hvor den store målmand giver hånd til den russiske præsident, Putin, samt billeder, hvor de sidder tæt og storsmilende over en chitchat om livet og sporten.



I 2018 blev VM i fodbold afholdt i Rusland, og i den forbindelse var Peter Schmeichel i landet for at gøre reklame for turneringen. Allerede dengang regnede kritikken ned over den store dansker.



»Det, der foregår, kunne jeg ikke forestille mig for fire år siden og heller ikke for bare to uger siden. Det tror jeg ikke, der var nogen, der kunne. Så at placere mig i et eller andet ansvar for noget, som er foregået i 2018, det synes jeg vil være rigtig, rigtig forkert og rigtig trist for mig,« siger han til Ekstra Bladet.



Og manden har vel et eller andet sted ret. Hvis vi altså leger, at sport og politik ikke har noget med hinanden at gøre. Og hvis vi leger, at ingen kunne forestille sig dette scenario for bare to uger siden. Det er bare helt ufatteligt, at man ikke har hørt, hvad Putin faktisk har sagt de seneste ti år.