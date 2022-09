Hvis ikke sagen om FE-chef Lars Findsens fortsat mystiske anholdelse havde nået sine højder med totalovervågning og tvivlsomme hemmeligholdelse, så har PET-chef Finn Borch Andersen sprængt loftet.

Under møder med Folketingets partiformænd og ministre skulle han, ifølge Berlingskes oplysninger, have underholdt forsamlingen af landets spidser med detaljer om Findsens sexliv, formentlig indhentet ved den totalovervågning, man stadig diskuterer rimeligheden af. Findsen dyrker angivelig S/M – og det fik tidligere minister Søren Pind til tasterne.

'Så nu skal det normaliseres, at en efterretningschef – angivelig – er sadomasochistisk og dyrker et depraveret sexliv? Er alle blevet skøre? Man kan sgu da ikke bestride et sådant embede med en sådan hang!'

Nej, Søren, 'alle' er ikke blevet skøre. Det lader til gengæld til, at du er blevet lidt skør. For det er faktisk ikke depraverende at dyrke S/M i soveværelset med sin kæreste. Det er slet ikke et offentligt anliggende, om man dyrker analsex, dyrker trekant med Bitten nede fra vejen eller elsker at slikke tæer.

Jeg er faktisk oprørt, hvis INGEN i lokalet har bremset Finn Borch Andersen med et 'STOP DIG SELV!!!' Ditte Okman

Men lad os da lege, at Pinds moralkompas udi S/M har sin berettigelse. Så vil jeg gerne vide, om man kan være folketingspolitiker, når man er sin kone utro? Om man kan rende rundt og feste til den lyse morgen og slæbe unger kvinder med hjem, når familien er ude af huset?

Kan man som folketingspolitiker bolle med en 15-årig tidligere skolepraktikant under et politisk ungdomsarrangement? Kan man være alkoholiker, have slåskampe på sit kontor og have vagterne på Christiansborg til at fjerne sprutflasker foran døren? Kan man være homoseksuel – eller er det mon også depraverende?

Nu er jeg jo ikke 'newborn christian', jeg spørger bare som voksen kvinde med et relativ sundt sexliv, der har haft min gang på Christiansborg, på andre vigtige arbejdspladser og ikke mindst i nattelivet.

Og med min ringe erfaring kan det simpelthen ikke passe, at en efterretningschefs sexliv – endda omtalt i privaten – skal være genstand for underholdning, frelst og skinhellig forargelse blandt spidser.

Lars Findsen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Lars Findsen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Lars Findsen udtrykker til Berlingske: »Jeg er mildest talt overrasket over det tilsyneladende indhold på de politiske briefinger.«

Og det kan jeg sateme godt forstå! Det er også mig totalt uforståeligt – og det her kommer altså fra en sladderdronning – hvordan en række voksne mennesker, der skal forestille at være landets ledere og ansvarlige for et land og en verden i hidtil uset krise, kan sidde og snaske i Lars Findsen sindssygt private liv – helt derinde, hvor det VIRKELIG ikke rager andre!

Og jeg er faktisk oprørt, hvis INGEN i lokalet har bremset Finn Borch Andersen med et: »STOP DIG SELV!!!. Hvis denne sag virkelig handler om højforræderi, skal vi så lige finde fokus!?«

Og så vil jeg da lige bede folketingspolitikere som efterretningsfolk om at kigge godt ind i egen sjæl og svare på: Hvis S/M-sex med sin kæreste skulle være depraverende, hvor ligger du så lige selv på den moralske skala?

Søren Pape Poulsen (K). Foto: Keld Navntoft Vis mere Søren Pape Poulsen (K). Foto: Keld Navntoft

SØREN PAPE POULSEN



Det kan godt være, at Danmarks nye statsministerkandidat lever stille i offentligheden, men han har giftet sig med en mand, Josue Medina Vasquez Poulsen, der holder tabloidpressen på tæerne.



Især da han kørte spritkørsel, mens Pape var justitsminister, da han var involveret i en voldssag, hvor overvågning viste en helt anden historie, end den Josue havde fortalt politiet, og når han, efter alt at dømme på EBs historier, lyver om sin identitet som nevø af den tidligere dominikanske republiks præsident – som både han og statsministerkandidaten altså selv har turneret med. Og senest afsløringen om et bizart regeringsmøde med republikken, som ingen hverken ude eller hjemme har kendt til.



Og det bliver altså en rigtig rodebutik, når Det Konservative Folkeparti sender en pressechef til Den Dominikanske Republik for at rydde op – for nu er partiet involveret, og så er det ikke længere kun privatliv. Jeg gætter på, at et politisk bagland snart vil have en forklaring på, hvad fanden der egentlig foregår.

Maria Christina Apetri, også kendt under kunstnernavnet Fallulah. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Maria Christina Apetri, også kendt under kunstnernavnet Fallulah. Foto: Thomas Lekfeldt

FALLULAH



Piratkopering på nettet er ved at være udryddet med en række fordelagtige abonnementer. Jeg har dem alle selv: Netflix, HBO, Spotify, Itunes, Disney+, Discovery+, Apple+ m.fl..



Musik, film og serier flyder ind i stuen og øret, og jeg betaler gladeligt! Men det er sateme noget skidt, hvis de mindre musikere, der ikke har store pengemænd eller vilde forhandlingsmuligheder i baghånden, skal spises af med en udbetaling på 1,5 øre pr. stream.



Den danske sangerinde Fallulah har smidt håndklædet i ringen. Hun har ganske enkelt ikke råd til at forære sit arbejde væk, næsten gratis. Det har ingen. Så kan vi ikke lige være enige om, at hvis vi elsker et produkt, så støtter vi det med rigtig betaling. Økosystemet skal køre rundt.

Niels Christian Meyer, også kendt som Bubber. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Niels Christian Meyer, også kendt som Bubber. Foto: Niels Christian Vilmann

BUBBER



Der har aldrig været rigtigt stille om den tidligere så populære vært. Men sagen om hans skilsmisse fra 'Ibsen' tager alligevel nok prisen.



Utroskab og følgende graviditet med elskerinde var ikke kønt, men på et tidspunkt må man fandeme også komme videre. Bubbers tre store børn kom ikke til hans bryllup i weekenden – men måske er livet som voksen bare ikke helt så simpelt.