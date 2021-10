Hverdagen for de fleste danskere er normal.

Vi er ikke længere plaget af corona, der sidste år begrænsede vores hverdag, med nedlukninger, mundbind og forsamlingsforbud. Mandag blev det igen muligt for danske statsborgere, der er vaccinerede, at rejse frit ind i landet uden test. Tirsdag sendte rejseselskabet Spies for første gang gæster til rejsemål uden for Europa. Alt er næsten normalt.

Fornemmelsen er, at det går godt.

Tallene bag fornemmelsen viser dog en anden sandhed. Smitten er stigende i forhold til sidste år på denne tid. Antallet af indlagte på hospitalerne er også stigende. Næsten alle tal er på samme niveau eller over sidste år. Den stigende smitte drives lige nu af vestegnskommunerne i Hovedstaden, siger alle eksperter – med Ishøj og Albertslund som de hårdest ramte.

Medens resten af landet har ladet sig vaccinere i stor stil, har alt for mange borgerne på vestegnen valgt at lade være. Problemet er ikke nyt, for siden februar i år har borgmestre og eksperter gentagne gange advaret om, at det går for langsomt med tilslutningen.

Det er primært unge indvandrere og efterkommere, der ikke har fulgt anbefalingerne. Sundhedsmyndighederne har ellers forsøgt med mange forskellige tiltag, herunder pop up-vaccinationsklinikker i Bilka, taskforcer med informationer direkte i boligområderne, og sundhedsdirektør Søren Brostrøm har endda deltaget i fredagsbøn for at prædike det vigtige og afgørende budskab: I skal vaccineres.

Lige lidt hjælper det.

Antallet af indlæggelser stiger, flere bliver smittede og lige nu øger de manglende vaccinationer på Vestegnen smitterisikoen for andre. Endda de personer, der tidligere har valgt at lade sig vaccinere.

Politikerne slipper ikke uden om at træffe andre og mere direkte beslutninger om, hvordan man får folk på Vestegnen til at lade sig vaccinere?

Det kræver åbenbart andre metoder end den klassiske informationskampagne fra Statens Informationstjeneste. Det er åbenbart heller ikke nok at bekæmpe mageligheden ved at flytte vaccinationsstederne ud til folk. Det ser ikke umiddelbart ud til, at der andre muligheder end de kendte: pisk eller gulerod. Danskerne på vestegnen skal enten tvinges eller betales til at lade sig vaccinere.

Begge dele er ret udanske og rummer utallige dilemmaer for politikerne. Er det moralsk forsvarligt at betale for noget, som for andre er et samfundsansvar. Er det forsvarligt at forlange vaccinationer eller en pcr-test, hvis man skal være offentlig ansat eller vil deltage i offentlige arrangementer. Er det et indgreb i den personlige frihed. Noget skal gøres, ellers dukker der andre problemstillinger op, som en tilbagevenden af lokale nedlukninger og mundbind på offentlig transport for alle. Hvor længe vil flertallet af vaccinerede acceptere, at et mindretal af ikkevaccinerede både driver smitten og pålægger flertallet nye begrænsninger af den daglige hverdag.

Det kan siges kort: ikke længe.

De skal vaccineres i Ishøj, Albertslund og de andre vestegnskommuner. NU.