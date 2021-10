23-årige Josephine Müller har fået et betydeligt publikum på de sociale medier, hvor hun har viet hele sin tilstedeværelse til at 'afsløre', hvor falskt meget på platformene i virkeligheden er.

Hendes videoer, hvor hun både viser originale og redigerede billeder af sig selv, er blevet set flere millioner gange.

Årsagen til Josephine Müllers engagement er, at filtre og redigeringsprogrammer forskønner billederne på platformenes indhold så meget, at det kan give mindreværd hos andre, der følger med. Noget, hun faktisk selv oplevede, med lavt selvværd, depression, spiseforstyrrelse og stress til følge.

Nu kæmper Josephine Müller for, at andre skal gennemskue falskheden.

»Jeg kan ikke ændre på denne tankegang alene, men jeg kan bidrage til det,« siger hun.

Müller er en af dem, som kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen talte om, da hun i ugens løb blev interviewet af Politiken om de sociale medier og lagde vægt på, hvordan særligt unge og sårbare kvinder kan få en forkvaklet kropsopfattelse gennem brug af Instagram.

»Vi har fået giganter, som er inde i hovedet på vores børn, som skader vores trivsel og polariserer vores samtale,« siger hun i interviewet.

Hun anser nu et politisk indgreb over for Facebook, som også ejer Instagram, som sin vigtigste opgave. Det er meget fornuftigt, selvom det jo er lidt af et paradoks, at ministerens eget parti, som de fleste andre partier, selv støtter Facebook med mange penge til promovering af politiske budskaber og direkte kontakt til vælgerne.

»De massive skyggesider er kommet utrolig hurtigt, og jeg har totalt sovet i timen,« udtalte ministeren desuden.

Det er en vigtig og modig erkendelse, selvom Ane Halsboe-Jørgensen naturligvis ikke kan klandres alene. Det er en udvikling, der har været længe undervejs.

Sociale medier som Facebook og Instagram begyndte som hyggelige tjenester, hvor brugerne kunne skabe kontakt med gamle klassekammerater og dele billeder fra hverdagen med vennerne.

Men i dag har de udviklet sig til monstrøse størrelser, der påvirker både den politiske debat og vores personlige velbefindende i negativ retning.

Et større læk fra Facebook har for nylig dokumenteret, hvordan det sociale medies algoritme fremmer had og har stort potentiale til at påvirke vores samfund negativt.

I dag er sociale medier da også blevet den afgørende infrastruktur for fake news og konspirationsteorier, distributionsnet for hævnporno og en motorvej for mobning og voldsvideoer. Bare for at nævne nogle af de problemer, som de sociale medier selv har åh så svært ved at bekæmpe og komme til livs, selvom ansvaret også burde være deres.

Josephine Müller og Ane Halsboe-Jørgensen har hver deres platform at slås fra, men de kæmper den samme, vigtige kamp.

Vi gør klogt i at heppe på dem.