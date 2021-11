Danskerne er ovenud lydhøre og reagerer prompte, når regeringen og sundhedseksperterne kommer med anvisninger.

Corona har nok været væk fra dagligdagen i flere måneder, men bevidstheden lurer lige under overfladen og blev straks bragt frem efter Statsministerens pressemøde mandag aften.

I samme øjeblik Mette Frederiksen sagde »coronapas«, loggede danskerne på for at tjekke situationen. Resultat: Presset blev for stort og mange oplevede problemer med at komme igennem.

I samme øjeblik pressemødet blev annonceret, valfartede danskerne til teststederne. Resultat: Alenlange køer ved testcentre og fuld bookede testtider. Lige nu er det vanskeligt at blive testet. Kapaciteten er nok 150.000 tests om dagen, men behovet er ulige fordelt og derfor vil det, flere steder i landet, opleves som værende for lille.

I samme øjeblik statsministeren og sundhedsdirektøren løftede pegefingeren og advarede de danskere, der endnu ikke er vaccinerede, satte det gang i en bølge. Mandag blev der booket 3,5 gange vaccinetider som dagen før. Også her er det lige nu vanskeligt, at få en tid.

Danskerne er altså lette at gøre bekymrede, men det er også udtryk for en dyb ansvarlighed hos den overvejende del af befolkningen. Der er stadig en fjerdedel af danskerne og på Vestegnen op til en tredjedel, der ikke lader sig vaccinere. Vi er derfor langt fra at ligge i top, når vi sammenligner med andre lande. Eksempelvis er både Portugal og Malta langt foran, når det gælder opbakning til at blive vaccineret. Her er det tæt på 90 procent.

Både statsministeren og Søren Brostrøm havde ellers den store verbale kæp fremme og udskammede reelt de mennesker, der endnu ikke er vaccinerede.

»I lever livet farligt i den kommende tid,« advarede eksempelvis Søren Brostrøm.

Det er tvivlsomt, om den slags udfald overhovedet har nogen virkning og det virker, som om der ikke er nogen reel strategi for at få de næste ti procent færdigvaccineret. Argumenter og fordømmelser er kendte, og lige lidt har det hjulpet indtil nu.

De fleste uvaccinerede er unge mennesker, der ikke bliver så hårdt ramt af sygdommen, og derfor belaster de heller ikke sundhedsvæsenet for voldsomt. I øjeblikket er de fleste indlagte patienter, der allerede er fuldt vaccinerede. De fleste ældre har gennemført hele vaccinationsprogrammet, og alligevel er det her, flere eksperter nu mener, at det giver mening at sætte ind.

Revaccination har vist sig, at have en stor og gavnlig effekt. Men vi revaccinerer for få i øjeblikket.

Cirka 12.000 om dagen får det tredje stik, men det skal skrues dramatisk i vejret. Her er det ikke nødvendigt med trusler eller peptalk fra Brostrøm, for de ældre er stærkt motiverede for at blive vaccineret igen, så det er sundhedsmyndighederne, der skal skrue op.

Sæt strøm på revaccinationen, og skru op for testkapaciteten, så er det muligt at holde fast i det væsentligste:

Et åbent samfund.