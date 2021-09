Det, der skulle have været en festdag på kommunens nye flagskib for demente borgere, Skovvang i Aarhus Nord, endte med at blive en fest med masser af tomme pladser.

Det splinternye plejehjem åbner med 31 tomme lejligheder, fordi der ikke er afsat penge til at drive stedet med fuldt beboerantal fra start. Det er kommunalt gak-gak, uanset hvad forklaringen er.

Behovet er stort, viser kommunens egne analyser, og endelig kunne man officielt indvie de imponerende og flotte bygninger. Men festen må have været en halvsløj omgang.

For der er gået kommunalt gak-gak i den. Ud af Skovvangens 110 lejligheder står de 31 tomme. Ikke på grund af mangel på efterspørgsel, men fordi politikerne ikke har styr på noget så banalt som finansiering af driften til et nyt state of the art-byggeri til demente.

Kommunens egne tal viser, at der mangler 19,4 millioner kroner, for at man har personale nok til at kunne lade de sidste 31 borgere flytte ind. Det kan lyde af mange penge at finde, men det er jo småpenge i landets næststørste kommune.

Forklaringen fra rådmand Jette Skive, Dansk Folkeparti, er;

»Jamen, det er desværre vores budgetmodel, at sådan fungerer den i Aarhus, at der kommer penge til plejehjem, men demens er altså dyrere, så det kræver en ekstra bevilling, som jeg forventer, de selvfølgelig giver,« siger hun til B.T.

Hun forklarer videre, at det hele tiden har været meningen, at de sidste beboere først skal flytte ind i 2022, fordi det både er dyrt og krævende at flytte demente borgere.

Men så må man bare sige, at I har lavet en dårlig plan, Jette Skive. I har haft mange måneder til at sikre en glidende overgang for de mange borgere, og I har haft flere år til at skaffe pengene til at drive stedet optimalt.

Faktum er, at der blev afsat penge til byggeriet af demenscentret på Skovvang i 2018. Kommunens politikere har altså haft tre år til at regne på budgetter, normeringer og medarbejdere, og alligevel er man havnet i denne fadæse. Skovvang skal være et fyrtårn, hvor demente i gode rammer kan få hjælp til at leve et godt liv, på trods af deres livsforandrende diagnose.

De almene plejehjem er ikke rustet til at håndtere borgere med demens, og både de og de demente fortjener den rette behandling.

Skovvang fortjener at blive åbnet og fejret med pomp og pragt, men champagnen må have haft en kraftig bismag, da der var officiel indvielse i sidste uge. Og ansvaret havner et sted; Rådmand Jette Skive. Det er dit område, og du burde for længst have sørget for, at der var styr på husholdningsbudgettet på Skovvang.

Rådmanden henviser til byråd og ekstrabevillinger, men så må hun jo se at skaffe dem. Mon ikke, der kan samles et flertal om at skrabe 19,4 millioner kroner sammen.

Tilbage sidder de demente, der bliver flere og flere af, og deres pårørende. Demens ændrer alt for den, der bliver ramt og for de pårørende. De fortjener at blive taget seriøst, og det er de ikke blevet i fadæsen på Skovvang.

Det er tværtimod en hån at opføre et spritnyt demenscenter med 31 tomme lejligheder. Hvis jeg var pårørende til en dement, der må bo hjemme eller på et almindeligt plejehjem på grund af pladsmangel på de specialiserede tilbud, ville jeg være forarget helt ind i mine knogler.

Jan Radzewicz, der er formand for ældrerådet i Aarhus Kommune, udtrykker det fint:

»Det er yderst uheldigt, at man har boligerne til at tage imod stærkt demente borgere, der også er berettiget til en plads, men at man ikke kan på grund af en budgetbommert,« siger han.

»Man kan ikke have overset, at der mangler penge. Man vidste jo, at plejehjemmet ville blive færdigbygget i år.«

Så kort kan det siges. Aarhus Kommune har søsat et flagskib med halv motorkraft, og det er en fadæse. De demente og deres pårørende fortjener meget bedre end sådan en omgang kommunalt gak-gak.