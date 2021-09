Det har været en fantastisk sommer – intet mindre!

Fodbold-EM, Tour de France og OL. Svært har det været at løsrive sig fra skærmen og give de rød-hvide farver en pause. Hele familier har i timer siddet indenfor og lumret, selvom solen sommermåned efter sommermåned har gjort sit for at prøve at lokke alle udenfor.

Mere end 30 timers sportsfjernsyn er det blevet til i gennemsnit pr. dansker.

Og jo – det har bestemt været én lang fest at følge de danske fodboldheltes vej forbi alle de prøvelser, som en fantastisk EM-turnering bød på undervejs.

Men præcis, som det altid er med en fest, så er der også en dagen derpå.

Et tidspunkt, hvor der skal ryddes op, så hverdagen igen kan vende tilbage.

Men for flere og flere unge sker det bare ikke. For dem vender hverdagen ikke tilbage. De er nemlig blevet afhængige. Afhængige af betting.

B.T. kan denne lørdag fortælle, hvordan Center for Ludomani, som ligger i Østergade i Odense, har oplevet en kraftig stigning i antallet af helt unge mennesker, som er endt i dyb afhængighed og bundløs gæld. En stigning, som får centerets leder til at opfordre til et reklameforbud.

En af dem – efterskolelæreren Morten Vester Nielsen – har endda været modig nok til at tage B.T.s læsere med ind i den verden, han som dybt spilafhængig befandt sig i, da familien på et tidspunkt satte ham stolen for døren og krævede, at han kom i behandling.

»Det handler om det kick, det giver, hver eneste gang man spiller og jagter penge – hurtige penge. Men på et tidspunkt tager det over, og man bliver totalt irrationel i sine handlinger,« fortæller Morten Vester Nielsen, som begyndte at jagte de hurtige penge, da han som 18-årig blev myndig og dermed fik mulighed for at åbne en spillekonto.

Skræmmende, ik’?

Egentlig er jeg kæmpestor tilhænger af personlig frihed – og af, at alle er forpligtet til at tage ansvar for egne handlinger.

Problemet er bare, at vi kaster de unge for løverne lige her.

Viljen til at stramme lovgivningen på stort set alle andre områder er ellers mere end til stede. Alkohol, rygning og snus kan man også blive afhængig af. Derfor pålægges den slags afgifter – og reklamere for det må man i hvert fald ikke.

Men sådan er det ikke med reklamer for live-betting og online-spil hos store internationale udbydere. Det er ærlig talt svært at forstå hvorfor.

Bortset fra, selvfølgelig – at der er millioner på spil. De unge menneskers millioner, vel at bemærke.