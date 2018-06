Danske spils Lotto vinder havde det allerede på fornemmelsen, at han havde vundet flere millioner, inden han fik beskeden. Om det var en sjette sans eller rent held, der gjorde, at den heldige mand fra Solrød Kommune vandt hele seks millioner, vides ikke, men noget tyder på, at det var en klog beslutning at spille Lotto lige den dag.

Det var en mand i fyrrerne, der for få uger siden blev vinderen af seks millioner kroner i Lotto. Lige fra han vågnede om morgenen den lørdag, vidste han, at det var dagen, hvor han skulle købe en lottokupon. Alle omkring ham troede, at han havde tabt forstanden, for man kan da ikke være så sikker på at vinde. Men det var lottovinderen altså. Han udvalgte sin kupon med omhu, og da han lørdag aften tjekkede den, mens han og kæresten var til middag hos familien, var der massere, der skulle fejres.

»Jeg har en ret god hukommelse, når det kommer til tal. Så da jeg så vindertallene, fløj jeg op af sofaen og bad min svoger tjekke efter, om det ikke var de samme som på min kupon. Jeg kan love dig for, at der blev stille i rummet. Vi var alle helt paf. Jeg sov ikke meget den nat. Det er jo ens tilværelse, der er ændret med et trylleslag,« fortæller lottovinderen i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

De seks millioner skal også nok få ben at gå på i den kommende tid, for lottovinderen har drømme om at købe et hus til familien, fylde garagen med en spritny Mercedes, rejse tværs gennem USA, og så har kæresten et brændende ønske om at få et barn som selvfølgelig også imødekommes, når der nu både er råd til det dyreste babyudstyr og en au pair.

Men indtil videre har vinderen blot været ude at købe parfume og deodorant for 5000 kroner samt køkkenudstyr til 12000 kroner, for der skal ikke spares på noget. Men selvom lottovinderen gerne tager et godt indhug i præmiepuljen, så får hans to voksne børn fra et tidligere forhold intet af vide om hans nye millionærtitel.

For ifølge ham er de i forvejen til ret forkælede, så han vil hellere have, at de skal finde et arbejde og tjene deres egne penge. Men vinderen lægger dog ikke skjul på, at han nok også kommer til at forkæle dem lidt, uden at de får nys om hans mange millioner.