Kronprinsesse Mary har mistet sin nære veninde Juliane Meulengracht Bang, der er gået bort efter en kræftsygdom. Det oplyser familien.

It-milliardæren, Peter Bang, har mistet sin hustru, og kronprinsesse Mary har mistet en nær veninde. Medstifter af Mary Fonden Juliane Meulengracht Bang er gået bort i en alder af 54 år. Det oplyser familien i en dødsannonce.

Juliane Meulengracht Bang og Peter Bang, der er barnebarn af Bang & Olufsen-koncernens ene stifter samt medgrundlægger af it-imperiet Navision, har i årevis været nogle af kronprinsparrets nærmeste venner. Peter Bang og kronprinsens venskab går langt tilbage, og med årene blev Juliane Meulengracht Bang også en fast del af inderkredsen omkring kronprinsen og hans kone.

Ægteparret var blandt nogle af de første bekendtskaber, som kronprinsens dengang kommende hustru Mary Donaldson fik, da hun tilbage i begyndelsen af 00’erne flyttede til Danmark. Det fortæller forfatter Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger om kongehuset:

»Hun var blandt de tidligste veninder som Mary fik i Danmark, og jeg vil mene, at hun var blandt de fem nærmeste veninder af Mary«, siger han.

Det nære venskab blev også til et professionelt et af slagsen. Juliane Meulengracht Bang var uddannet civiløkonom og var blandt andet medstifter af kronprinsessens fond 'Mary Fonden', der har som formål at bekæmpe social isolation.

Desuden har Juliane Meulenbracht Bang siddet i bestyrelsen for ’Maternity Foundation’, som Mary er protektor for, ligesom hun er kendt for sammen med sin mand at stifte non-profit organisationen OvaCure, som har til formål at bekæmpe ovariecancer. Det skete efter, hun selv blev diagnosticeret med den frygtede kræftsygdom, der endte med at koste hende livet.

Ifølge Juliane Meulenbracht Bangs venner kastede hun sig ind i kampen mod æggesstokkræft for, at andre 'ikke skulle lide samme skæbne som hende selv'. Det skriver vennerne i et mindeord i Berlingske søndag.

Vennerne beskriver også Juliane Meulenbracht Bang som et 'enestående menneske'.

'Julianes enorme livsglæde gjorde, at hun var et naturligt centrum for hele omgangskredsen, som blev beriget med et utal af dejlige oplevelser. Juliane havde en naturlig omsorg for sine medmennesker, og der er mange som har haft gavn af hendes kloge, skarpe og kærlige råd', skriver vennerne.

Privat blev Juliane Meulenbracht Bang gift med Peter Bang i 2006. Det skete samme år, som parret erhvervede sig Danmarks dengang dyreste villa på Richelieus Allé i Hellerup til 55 millioner kroner. Peter Bang var dengang Danmarks 38. rigeste mand, da han ligesom Damgaard-brødrene havde tjent en formue, da Navision i 2003 blev solgt til Microsoft.

Juliane Meulenbracht Bang fik sammen med sin mand børnene Christiane og Christoffer. Ifølge vennerne skabte parret 'en fantastisk familie'.

BT har været i kontakt med Juliane Meulenbracht Bangs kollega og veninde Anna Frellsen, der er direktør for Maternity Foundation. Hun henviser til et mindeord, som hun på vegne af foreningen har skrevet om sin veninde:

'Først og fremmest var Juliane en familie-person. Hun var meget åbenhjertig og generøs, og hendes hjem var altid åbent. Mange nye ideer og projekter er blevet undfanget omkring Bang familiens køkkenbord,' står der i mindeordet.

BT har forgæves forsøgt at få en reaktion fra Peter Bang. Kongehuset er heller ikke vendt tilbage på BTs henvendelse om en reaktion fra kronprinsessen.

Juliane Meulengracht Bang skal begraves fra Esajas Kirke tirsdag den 20. marts klokken 16. Hun efterlader sig sin mand, Peter Bang, samt parrets to børn, Christiane og Christoffer.