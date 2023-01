Lyt til artiklen

Mens den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard i sommer havde fokus på Tour de France, var hustruen Trine Marie Hansen i gang med at forberede en helt særlig gave til sin mand.

Den involverede parrets datter, lille Frida.

Under det tre uger lange cykelløb var det nemlig begrænset, hvad familien så til hinanden. Men Frida og Trina fulgte med. Og det skulle Jonas Vingegaard mærke – »som en ekstra slags benzin«, som Trine Marie Hansen siger det i et stort interview med Femina.

Hun ville nemlig lære Frida, der blot kendte et par ord, at sige ordet 'far'. Et mål, der lykkedes – og som gik rent ind hos den senere Tour de France-vinder.

Jonas Vingegaard bliver hyldet i København med Trina og lille Frida ved sin side. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jonas Vingegaard bliver hyldet i København med Trina og lille Frida ved sin side. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Da du sendte den video, årh, mit hjerte smeltede fuldstændig,« erindrer Jonas Vingegaard i interviewet med Femina.

B.T. mødte sidste år Jonas Vingegaard, hvor han satte ord på den travle 2022-sæson, der blandt andet involverede løb i otte forskellige lande verden over.

Noget, der også har været stressende for familien, indrømmede Vingegaard:

»Fordi vi i mange perioder har rejst så meget rundt. I år har de skiftet hotel hver eneste dag under løbet. Men det er meget meget stressende, og jeg tror, at vi har fundet ud af, at det ikke rigtig fungerer med en lille pige,« sagde han blandt andet.

B.T. har også talt med den 25-årige dansker om fremtiden og holdet Jumbo-Visma.

