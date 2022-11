Lyt til artiklen

I de seneste måneder har alle efterspurgt et stykke med Jonas Vingegaard.

Efter Tour-triumfen i sommer, der gjorde ham til en af sportens største stjerner, har publikum savnet at se noget mere til ham og medier verden over har efterspurgt interviews.

Som regerende Tour de France-vinder er det også nærliggende tro, at interessen i danskeren fra konkurrerende hold har været stor. Men spørger man hovedpersonen selv, er han faktisk svar skyldig.

»Pas, det ved jeg ikke,« siger Jonas Vingegaard, da B.T. møder ham, med henvisning til, at det er hans agent, der tager sig af den slags.

B.T. har mødt Jonas Vingegaard i Glyngøre. Foto: Bax Lindhardt

Måske ved han det ikke. Måske ved han det godt, men gør klogt i ikke at sige det.

Faktum er dog, at Jonas Vingegaard stod på fiskefabrikken Chrisfish i Hanstholm for fem år siden med en inderlig drøm om at blive professionel cykelrytter.

I dag er han en af cykelsportens største stjerner på storholdet Jumbo-Visma efter en uforglemmelig Tour-succes i sommer.

Hvad fremtiden byder på, ved danskeren selvfølgelig ikke.

Men han har en klar idé om, hvad ønsket er.

»Det kommer an på så mange ting,« indleder Jonas Vingegaard, da han bliver spurgt ind til, hvordan karriereplanen ser ud.

»Jeg kunne godt se mig selv på Jumbo resten af min karriere. Det vil jeg ikke lægge skjul på.«

Den 25-årige bjergrytter har lige nu kontrakt til og med 2024 på Jumbo-Visma. Umiddelbart lyder meldingen, at det i høj grad også afhænger af det hollandske storhold.

Tour de France vinder Jonas Vingegaard sætter ord på fremtiden. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Tour de France vinder Jonas Vingegaard sætter ord på fremtiden. Foto: Bax Lindhardt

Men fortsætter danskeren de sensationelle takter, er det svært at forestille sig, at mandskabet skulle have nogen som helst interesse i at afsætte den danske guldfugl.

»Selvfølgelig er der mange andre aspekter. Først og fremmest, om de bliver de ved med at have troen på mig og tænke, at jeg er vigtig for dem også. At det også er vigtigt for dem at vinde Tour de France.«

»Det håber jeg da, at det er, men jeg kan ikke forestille mig andet. På nuværende tidspunkt er jeg sindssygt glad for at være på holdet, og der skal ske noget drastisk, før jeg vil søge andre veje.«

Jonas Vingegaard kom til holdet i 2019 fra Team ColoQuick.

Hans store gennembrud kom først to år senere, i 2021, hvor han udmærkede sig ved flere store sejre og en overraskende andenplads ved Tour de France.