Mandag måtte Jakob Fuglsang sænke farten markant, da han var ude på en træningstur.

Årsagen var, at danskeren stødte på en meget usædvanlig forhindring – nemlig en stor flok får. Og Jakob Fuglsang havde en klar besked til det uventede selskab.

»Gutter, vi er nødt til at skynde os en smule,« siger cykelstjernen i en video, som Israel – Premier Tech har lagt op på det sociale medie Twitter.

36-årige Jakob Fuglsang.

Heldigvis gik der ikke mere end cirka 20 sekunder, før Jakob Fuglsang havde fri bane igen og kunne sætte turboen til på ny.

Da den 36-årige cykelrytter var færdig med sin træningstur, lavede han lidt sjov med forhindringen på landevejen.

»Jeg er enig. De stjal min sejr. Det tror jeg også,« sagde han således med et smil på læben i en anden video, som hans hold har smidt op på Twitter.

Det var første gang, at danskeren var ude og træne med sit nye hold. Og han tilføjer i videoen, at det var en god og hård oplevelse.

Skiftet fra Astana til Israel – Premier Tech blev officielt i oktober.

»Jeg er overbevist om, at jeg stadig har nogle store sejre i mig, og Tour de France-starten i Danmark næste år er selvfølgelig også et stort mål for mig,« sagde Jakob Fuglsang blandt andet i forbindelse med skiftet.