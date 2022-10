Lyt til artiklen

I januar indløb der lidt af en nyhed.

Caroline Wozniacki – Danmarks mest vindende tennis-spiller nogensinde – var med på holdet sammen med golf-fænomenet Tiger Woods, da tilblivelsen af firmaet Sports Health Tech Acquisition Corporation blev anmeldt U.S. Securities and Exchange Commission 13. januar.

Der er i alt ni personer med om bord – blandt andre Wozniackis mand, den tidligere NBA-stjerne David Lee.

I anmeldelsespapirerne kan man se, at de agtede at opkøbe et eller flere andre selskaber inden for sports- og sundhedssektoren og løfte dem til næste niveau, og de var klar til at investere mellem 650 millioner og fire milliarder kroner.

Lige nu er Woods' og Wozniackis fælles projekt et såkaldt SPAC (special purchase acquisition company), hvilket er et tomt selskab.

Det vil sige, at der egentlig ikke er nogen aktivitet i det lige nu.

Teamet havde formentlig håbet at ramme den positive aktiebølge, der var i starten af året, men som er aftaget kraftigt efter Ruslands invasion af Ukraine og den efterfølgende krise.

Sports & Health Tech Acquisition, der i selskabsanmeldelsen beretter at have base på Cayman Islands, havde ytret ønske om at gå på den amerikanske børs Nasdaq Global Market under navnet LDSPU, men der er intet sket lige nu.

Wozniacki har lavet tv med sin mand, og så har de også kastet sig ind i projektet med Tiger Woods sammen.

B.T. har talt med en række kilder med indblik i det amerikanske marked, og de siger, at udsigterne for de såkaldte SPACs er dystre i øjeblikket.

»De gik i gang i januar, og intet er sket siden,« lyder den klare melding fra Julian Klymochko, der er direktør og chef for investeringer i firmaet Accelerate.

Han noterede sig også firmaet med det flotte persongalleri i starten af året, men ser ikke den store fremtid.

»Det ser dødt ud,« lyder hans korte konklusion.

Også på Sportico, der opdaterer omverdenen på de store økonomiske sager inden for sportens verden, blev Wozniacki-selskabet bemærket. Det er dog ikke underligt, at det ikke er kommet videre, vurderer deres økonomiske ekspert, Brendan Coffey, der også har en fortid på erhvervskanalen Blommberg.

»Det handler om at få nok investorer til at sige ja til at købe sig ind ved en børsnotering, så de er sikre nok, når de eksekverer den. De kan arbejde i baggrunden, så længe som de ønsker. Det er et virkelig hårdt aktiemarked lige nu, og det er det især for SPACs. Så det er ikke overraskende at se – selv med folk som Wozniacki og Tiger Woods om bord.«

Han ville ikke lægge så meget i tavsheden fra folkene bag.

»De er ikke forpligtet til at gå formelt ud og sige, at de ikke prøver mere,« fortæller Coffey til B.T.

Wozniacki har mange andre ting at tage sig til efter den aktive karrieres afslutning – hun er eksempelvis hoppet i kommentatorboksen ved flere lejligheder, når de store tennisturneringer spilles.