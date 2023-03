Lyt til artiklen

Godt nok er det slut med den professionelle karriere.

Men Caroline Wozniacki har på ingen måde ligget stille, siden hun i januar 2020 officielt lagde tennisketsjeren på hylden.

For hun er stadig aktiv i sporten, hvor hun kommenterer og er vært på kampe.

Det er blandt andet sket ved Wimbledon og US Open, og den danske stjerne, der tidligere på året blev optaget i Hall of Fame, afslører i et interview med B&O, at det er noget, der passer hende godt.

»Det har været en fantastisk oplevelse indtil videre, hvor jeg har kunnet holde mig opdateret i forhold til min passion for sporten, samtidig med at jeg har fået mere tid sammen med min voksende familie.«

Og kommer der mere fra hende? Svaret er umiddelbart et rungende 'ja'.

»Sidst på ​​året kan jeg afsløre mere om et par spændende projekter, som er på trapperne,« siger Caroline Wozniacki kryptisk.

Efter hun stoppede karrieren, har hun sammen med sin mand, den tidligere basketballspiller David Lee, fået to børn. Datteren Olivia kom til verden i juni 2021, og i oktober 2022 fik de sønnen James.