Tv-værten Josefine Høgh hylder den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki, der tirsdag aften siger farvel til det danske publikum med en showkamp.

Høgh, der havde taget sin mand Lasse Sjørslev og datteren Molly med til kampen mod Angelique Kerber, havde selv Wozniacki som sit forbillede, da hun var aktiv fodboldspiller.

»Det er svært at sætte ord på. Hun er jo et forbillede for mange unge mennesker inden for alt sport. Heriblandt mig selv.,« siger Høgh om Wozniacki og fortsætter:



»Jeg har kunnet identificere mig utroligt meget med hende i min egen sportskarriere, hvor jeg har kigget på det, hun gjorde i hendes sport. Hun har et fightergen uden lige og en professionalisme, som man kun kan drømme om,« lyder det fra Høgh.

Høgh og familien. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Høgh og familien. Foto: Liselotte Sabroe

Officielt sluttede Wozniacki karrieren i 2020, da hun blev slået ud i Australian Open, og selvom kampen mod Kerber er ment som en afsked for Wozniacki, der med egne ord ikke pønser på et comeback, bliver hun næppe glemt, mener Høgh.

»Hun har skrevet dansk sportshistorie. Vi kommer aldrig til at glemme hende. Og hvem ved, om vi i vores levetid kommer til at opleve én på det niveau.«

»Vi ser Clara Tauson, der er godt med fremme, og vi krydser fingre, men man ved det ikke. Det er exceptionelt. Det er en, vi skal være stolte af.,« slår Høgh fast.