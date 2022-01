Det amerikanske boksefænomen Floyd Mayweather skal endnu en gang i ringen.

Han gør nemlig comeback den 20. februar, hvad han fortalte på et pressemøde tidligere på ugen.

Det skriver Daily Mail.

Pressemødet blev afholdt i Dubai på det ikoniske hotel Burj Al Arab.

Burj Al Arab i Dubai. Foto: GIUSEPPE CACACE

Og det er faktisk også der, opgøret skal finde sted den 20. februar. Helt præcist på hotellets helikopterplads, der befinder sig 210 meter oppe i luften.

Trods kun lidt mere end en måned til kamp har Mayweather endnu ikke fundet sin modstander.

Daily Mail skriver dog, at Youtuberen Reshad Belhasa, der er kendt som 'Money Kicks' på YouTube højst sandsynlig er manden, der skal kæmpe mod Mayweather.

Den begrænsede plads på toppen Burj Al Arab gør, at det kun er et begrænset antal publikum, der kan komme ind at se kampen.

Der har før været en sportsbegivenhed på toppen af hotellet. i 2005 spillede André Agassi og Roger Federer en showkamp selvsamme sted.

Sidst Mayweather var i ringen, var den 6. juni sidste år, hvor han kæmpede mod YouTube-stjernen Logan Paul i Hard Rock Stadium i Miami. Her sagde han, at han havde bokset sin sidste kamp. Men sådan skulle det ikke være.