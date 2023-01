Lyt til artiklen

Hvis du har set nogle af Danmarks kampe ved VM, har du ikke kunnet undgå at lægge mærke til det.

For der er særligt tre spillere, der har fået stor opmærksomhed. Mathias Gidsel, Simon Pytlick og Mikkel Hansen.

En stærk trio, der består af to unge profiler og en rutineret verdensstjerne.

»Jeg synes, vi har fundet et rigtig godt spil. Simon har været endnu et friskt pust til holdet og meget lige på mod mål,« siger Mathias Gidsel.

Højrebacken smiler, og han kan da heller ikke lade være med at stikke til den 35-årige landsholdsstjerne, da han skal beskrive, hvad der fungerer så godt i trioens dynamik.

»Ham (Pytlick, red.) kombineret med Mikkel, der har fået en mere ‘gammelfar’-rolle inde på midten, hvor han kan servicere os unge … vi skal nok servicere ham med arbejde, så laver han den sidste aflevering. Det har været en rigtig god opskrift på succes indtil videre.«

Mikkel Hansen har været en del af holdet i mange år. Og Mathias Gidsel er heller ikke i tvivl om, hvorfor det fungerer så godt med de tre, da han med et glimt i øjet bliver spurgt, om han og Pytlick nærmest har været med til at gøre Aalborg-spilleren ung igen.

»Jeg ved ikke, om vi har forlænget hans karriere, men jeg tror, det har været et rigtig godt match med at sætte ham ind i midten noget mere og lade mig og Simon vinde halvanden mand på kanterne. Så er han jo den bedste i verden til at tage de rigtige beslutninger. Det har helt sikkert været et godt match til ham, og jeg tror helt sikkert, han er glad for, han ikke skal ned på gulvet så mange gange men kan nøjes med at lægge de rigtige afleveringer,« siger Mathias Gidsel med et grin.

Mikkel Hansen og Mathias Gidsel har – sammen med Simon Pytlick – sprudlet ved årets VM. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Mikkel Hansen og Mathias Gidsel har – sammen med Simon Pytlick – sprudlet ved årets VM. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Han sætter også enormt stort pris på at kunne læne sig op ad en karakter som Mikkel Hansen. En spiller, der betyder utroligt meget for det danske landshold, men som også er en, både Mathias Gidsel og Simon Pytlick kan læne sig enormt meget op ad.

»Det er dejligt. Det har det været de sidste tre år, bare at hænge sig på ham og hans erfaring sammen med de mange andre, der også har været der i mange år,« siger Mathias Gidsel og fremhæver også en spiller som Niklas Landin, der stod en pragtkamp mod Egypten.

»Både for mig og Simon er det dejligt altid at læne sig op ad en, der altid kan finde nogle mål, når vi har brug for det og slider i det. Han (Mikkel Hansen, red.) træffer mange rigtige beslutninger, det er også klart især mod Kroatien, hvor vi var pressede i 7 mod 6, kom Mikkel også ind og traf de mange gode og rigtige beslutninger.«

»Det tager også meget af presset af mig og Simon, der bare skal afslutte de gode afleveringer. Det er dejligt at have en, man altid kan læne sig op ad også i angrebet, det er guld værd,« slår Mathias Gidsel fast.

Han og resten af landsholdet skal onsdag aften møde Ungarn i kvartfinalen ved årets VM.

Vinderen af kampen går videre til semifinalerne, og du kan følge opgøret – der bliver spillet klokken 18.00 – live her på bt.dk.