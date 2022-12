Lyt til artiklen

»Der er ikke taget nogen beslutning fra min side, og jeg tager det ikke for givet.«

Sådan lød Kasper Hjulmands svar til spørgsmålet på torsdagens pressemøde, om han har overvejet at stoppe som landstræner efter dansk VM-fiasko.

Dansk Boldspil-Union (DBU) erkender, at VM-slutrunden var en stor skuffelse, men alligevel ønsker de at forlænge aftalen med landstræneren.

»Vi vil stadig forlænge. Vi går ikke i panik, fordi vi på ni dage har tabt to kampe og spillet en uafgjort. Vi er meget glade for Kasper, og vi håber naturligvis, at han vil blive hos os i lang tid,« lød det fra Peter Møller på pressemødet.

Synes du, Kasper Hjulmand skal fortsætte som landstræner?

Men tror danskerne stadig på Hjulmand'en som landstræner?

Det spørgsmål har B.T. stillet tilfældige på gaden 'dagen derpå', som du kan se i videoen øverst i artiklen.

Og blandt dem er der enighed om, at svaret er »ja«.

»Ja, det bliver man nødt til for det danske landshold. Det var ikke hans skyld (at Danmark er ude, red.). Man kunne se i spillernes øjne, at der ikke var nogen ild i nogen af dem. De så ud, som om de var til begravelse,« siger Jørn, som er en af de danskere, B.T. talte med.

Heller ikke Bent synes, at Danmark skal have ny landstræner i fodbold efter et skuffende VM.

»Nej, det synes jeg ikke. Det er jo ikke hans skyld. Medier, Qatar og verdenspressen har stået oven på spillerne.«

