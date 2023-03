Lyt til artiklen

Gamere verden over har fået øjnene op for en helt særlig afdeling i det danske politi.

I Danmark kan man nemlig som gamer støde på onlinebetjente fra Politiets Online Patrulje.

Det har gjort en journalist fra gamingmediet PC Gamer svært begejstret.

»Vidste I, at Danmark har en specialiseret enhed af betjente, hvis opgave er at spille onlinespil som Counterstrike: Global Offensive, Fortnite og Minecraft? Heller ikke mig,« skriver journalisten.

Men den er god nok.

Online patruljen, der har eksisteret siden april sidste år, har nemlig som opgave at sikre politiets tilstedeværelse i den digitale verden.

Formålet er blandt andet at møde de unge, hvor de er og indgå i dialog for at forebygge og forhindre dårlig onlineopførsel.

Gamere verden over er da også begejstrede for at høre om den danske patrulje, og den noget alternative politipatrulje diskuteres ivrigt på Facebook.

I skrivende stund er der syv tusind likes og mere end tusind kommentarer.

Men det er ikke kun roser og beundring gamingfansene har til politipatruljen.

Skribenten fra PC Gamer spekulerer nemlig i, om politiets onlinetilstedeværelse i virkeligheden er et forsøg på at hverve unge til politistyrken.

B.T. har spurgt politiet, der ikke vil svare på det konkrete spørgsmål, men i stedet henviser til denne pressemeddelelse.