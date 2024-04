Selvom sommerens første tegn har vist sig i Danmark, er det for tidligt at pakke vintertøjet helt væk.

I løbet af det næste døgn vil temperaturen falde markant.

Det skriver TV 2 Vejret.

Og det er ikke kun i Danmark, at temperaturerne er på vej ned.

Hele Europa bliver nemlig ramt af arktisk luft, der kommer nordfra og blæser ned gennem Europa.

Det er ikke unormalt, at der i april optræder store kontraster mellem varm luft over Syd- og Centraleuropa og vinterkold luft over det nordligste Europa, skriver DMI i månedsprognosen.

Man må nok hellere i stedet væbne sig med tålmodighed, hvis man gør sig forhåbninger om en strandtur under lune himmelstrøg.

For selvom temperaturen pludselig falder, skal den altså bruge længere tid på at komme tilbage på forårsniveau flere steder i Europa.

Man skal således længere frem, end hvad de langsigtede prognoser viser, før det lune forårsvejr er tilbage.

Heldigvis går det ifølge DMI lidt hurtigere i Danmark.

»Fra den sidste tredjedel af april kan vi få overvejende tørt og solrigt vejr,« skriver de.