Det er sommer, det er sol og det er søndag.

I hvert fald i dele af landet. Og i særdeleshed på Bornholm, der for alvor lever op til sit navn i dag.

Solskinsøen er nemlig det eneste sted, der helt sikkert går fri for regn. Det fortæller vagthavende ved DMI.

Anderledes ser det ud for resten af det ganske land.

»På mange måder bliver det en dag, lidt ligesom den vi havde i går. Varmt, lummert og givetvist med tordenbyger,« lyder prognosen.

»I eftermiddag vil der komme skybrud nogle steder, men præcis hvor og hvornår det rammer, det er svært at sige.«

Men selvom det flere steder periodevist vil blive vådt, så er det ikke tid til, at pakke solbrillerne væk.

Vi får nemlig stadig sol at se og temperaturer på helt op til 27 grader.

»Overordnet set bliver det jo fornuftigt, dansk sommervejr. Høje temperaturer landet over, mens nogle kan få en del vand.«

Om du i den kommende uge skal finde en trøje frem, afhænger af, hvilken side af Storebælt du befinder dig på.

Vejret vest for Storebælt bliver skyet med regn og torden, mens det øst for Storebælt ser ud til, at blive tørvejr.

Det bliver altså ikke bagende sol i det jyske, men temperaturerne vil fortsat være i den højere ende, lyder det.

Sidder du med en lunken dåseøl i en camp på Roskilde Festival, kan du risikere at blive ramt af et regnskyl senere i dag.

»I morgen kommer der ikke ret meget regn til dem, hvis der overhovedet kommer noget. Det ser forholdsvist godt ud og bliver på intet tidspunkt rigtigt køligt,« lyder det.