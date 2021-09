Det gode vejr fortsætter, og på torsdag bliver det ekstra fremragende.

Selvom det officielt er blevet efterår, fortsætter det lune sommervejr nogle dage endnu.

»Så længe jeg kan se, kommer vi til at have temperaturer på omkring de 20 grader og stigende helt op til 25 på torsdag,« siger vagthavende meteorolog, Erik Hansen.

Vinden kommer dog over i vest, og det har nogle vejrlige konsekvenser.

»Det bliver lidt mere blandet, end det har været hidtil. Dagen kan godt starte med lidt tåge, og så klarer det op i løbet af dagen. Der vil være sol, men også med nogle skyer,« siger Erik Hansen.

De seneste nætter har budt på temperaturer helt ned til 3-5 grader, men også det vil ændre sig i den kommende uge.

»Fordi vinden kommer over i vest, kommer der flere skyer ind, og de holder også på varmen. Det bliver med tocifrede nattetemperaturer, så egentlig bliver det ret komfortabelt vejr,« siger Erik Hansen.

Det gode vejr ventes at fortsætte frem til en gang i næste weekend. Hvordan det bliver derefter, er endnu for tidligt at sige.