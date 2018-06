I de følgende dage vil temperaturen dale en smule. Herefter følger gråt vejr og byger, men derefter lover vagtchef hos DMI, Steen Rasmussen, at sommeren igen vil titte frem.

»Det ser ud til, det bliver varmere senere på ugen. Og de prognoser jeg har, ser helt sommerlige ud,« siger Steen Rasmussen.

Det rekordgode maj-vejr mange higer efter, kan altså godt vende tilbage i løbet af de kommende uger.

Men først skal vi, ifølge Steen Rasmussen, igennem et par dage med en noget lavere temperatur, end danskerne hidtil har været vant til.

Som Steen Rasmussen bedst betegner vejret lige nu: »Det, vi har nu, er et normalt klassisk dansk sommervejr.«

Det bliver næsten efterårsagtige fornemmelser med omkring 15 grader, gråt vejr og byger rundt omkring i landet, samt blæst med en frisk vind fra nordvest og hård vind ved vestkysten.

»Der kommer noget lidt blæsende og køligere vejr i løbet af ugen, og vi får også regn flere steder. Så, vi får lige et par dage med dårligt vejr, men så bliver det godt igen,« siger han, og forsikrer samtidigt, at især lørdag ser ganske fint ud med tørt vejr og en del sol.

I weekenden bliver temperaturen nemlig skruet op til 20 grader.

Også i næste uge kan vi især begynde at klappe i hænderne, hvis man da er til sol og varme.

»Det ser ud som om, vi får varmere vejr, når vi kommer ind i næste uge. Så der er noget at glæde sig til, hvis man skal holde ferie,« siger vagtchefen.

Mange går også og venter spændt på vejrudsigten for Roskilde Festival, der begynder 30. juni.

Det kan Steen Rasmussen dog ikke udtale sig klart om endnu.

»Det er sikkert, det bliver varmere i næste uge, så spørgsmålet er bare, om det holder. Og blæsten og regnen lader til at stoppe for nu. Så, det er positivt. Men det er endnu lidt for tidligt at sige noget endeligt om festivalen,« siger han.