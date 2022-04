Velkommen til B.T.s nye sexbrevkasse, der har besøg af ekspert og leder af Sexlinien Jeppe Hald fra Sex og Samfund. Her besvarer han et spørgsmål, Sexlinien har fået fra en ung kvinde på 18 år.

Jeg tænder ikke på nogen?

Hej,

Jeg er lige kommet ud af et forhold med en fyr, hvilket jeg er super glad for.

Lige da vi slog op, oprettede jeg en profil på Tinder – bare for at få opmærksomheden på noget andet.

I starten syntes jeg, det var fedt, og at der var mange attraktive fyre, men efterhånden er det dalet lidt. Jeg føler ikke rigtig, jeg er tiltrukket af nogen længere.

Jeg ved ikke, om det bare er, fordi jeg lige har været i et forhold og har brug for en pause.

Samtidig har jeg fået øjnene op for piger, men ikke på en måde, hvor jeg er seksuelt eller romantisk tiltrukket af dem – måske mest fascineret.

Det har dog fået mig til at sætte spørgsmålstegn ved min seksualitet, og jeg føler mig forvirret over, hvorfor jeg ikke er tiltrukket af nogen.

Hvad skal jeg gøre?

Svar fra sexrådgiver Jeppe Hald:

I virkeligheden er spørgsmålet, om du skal gøre noget.

Lyst og tiltrækning svinger og forandrer sig hele livet.

I forhold til ikke at føle sig tiltrukket af nogen, kan jeg garantere, at hvis du har en seksuel lyst, så vil den dukke op igen.

Mange oplever at have svært ved at starte med at date igen efter et brud, og for nogle kan der godt gå lidt tid før, at man finder nogen, man har lyst til.

Der er også den mulighed, at du er aseksuel, hvilket betyder, at du ikke føler en seksuel tiltrækning til nogen – men det er der faktisk ganske få der er, så din lyst kan sagtens vende tilbage.

Det er helt normalt i perioder ikke at føle en lyst til sex, og her kan et godt råd være at prøve at fokusere på andre ting, der gør dig glad.

Med hensyn til Tinder kan jeg indskyde, at du måske skal overveje, at du måske i højere grad tiltrækkes af personlighed frem for udseende og profiltekst.

