Den seneste tid har budt på voldsomme kampe i den ukrainske by Soledar.

Voldsomme kampe som ifølge det russiske forsvarsministerium har ført til, at Rusland har indtaget byen.

De ukrainske myndigheder har dog ikke meldt noget ud om situationen i Soledar, og det er derfor endnu usikkert, hvorvidt det er sandheden, at Rusland har indtaget byen.

»Der boede omkring 10.000 mennesker i byen, men i dag er det reelt ikke en by mere. Rusland har smidt utrolig mange mennesker ind i kampen for at vinde Soledar. I sig selv er byen af nogen stor strategisk betydning,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

På billederne ses tydeligt forskellen mellem Soldar før og efter russernes overfald på Ukraine. Det ene er taget i august 2022, mens det andet er taget her i starten af januar. Foto: HANDOUT Vis mere På billederne ses tydeligt forskellen mellem Soldar før og efter russernes overfald på Ukraine. Det ene er taget i august 2022, mens det andet er taget her i starten af januar. Foto: HANDOUT

Billeder fra byen viser, hvordan forskellen på Soledar i august 2022 ser ud sammenlignet med januar 2023.

»Det, man hører om kampene i og omkring Soledar, er, at det skulle have været de vildeste kampe. Der skulle være konstant artilleri, missil og offensiver, der bliver slået tilbage. Det har været helvede på jord,« siger Jakob Illeborg.

Hvis det er tilfældet, at Rusland har indtaget Soledar, så bliver det ifølge Jakob Illeborg spændende at se, hvordan Ukraine vil reagere på tabet af byen.

»Rusland har haft akut behov for at få en sejr. De har nærmest ikke indtaget en by i seks måneder. Det bliver interessant at se, om ukrainerne trækker sig tilbage og vente på at genindtage den, som de gjorde med Kherson,« siger Jakob Illeborg.