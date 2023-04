Lyt til artiklen

Et badge med Peter Plys, som får tæv af en formosan sortbjørn, er blevet et hit i Taiwan.

Populariteten er eksploderet, efter at det taiwanske militærs nyhedsbureau lørdag udsendte et pressebillede, hvor man kan se en pilot inspicere et kampfly. På hans ene skulder kan man se badget. Det skriver CNN.

Nu er det ikke, fordi taiwanerne har set sig sure på A.A. Milnes elskelige bjørn. Internettet har i årevis sammenlignet Peter Plys med Kinas magtfulde leder, Xi Jinping.

Tilbage i 2013 besøgte Xi Jinping USAs daværende præsident Barack Obama, og et billede af de to blev sammenlignet med et billede af Peter Plys og Tigerdyret.

På internettet har man i årevis brugt Peter Plys til at gøre grin med Kinas magtfulde leder, Xi Jinping. Foto: SAM YEH/AFP/SCANPIX Vis mere På internettet har man i årevis brugt Peter Plys til at gøre grin med Kinas magtfulde leder, Xi Jinping. Foto: SAM YEH/AFP/SCANPIX

Siden har man i Kina brugt Peter Plys til at gøre nar af præsidenten, og de kinesiske myndigheder har svaret igen med censur af bjørnen fra Hundredmeterskoven. Blandt andet blev filmen ’​Christopher Robin’, der var en ny version af historien om Peter Plys, forbudt i Kina i 2018, skriver Berlingske.

Badget er designet af Alec Hso, der har solgt det fra sin butik 'Wings Fan Journal' i Taoyuan i Taiwan siden 2022, og nu kan berette om så stor efterspørgsel, at han har været nødt til at bestille flere badgets.

Han designede oprindeligt badget for at booste soldaternes moral.

Taiwan hed tidligere Formosa. Formosan sortbjørnen er en truet dyreart og ses som et symbol på taiwansk identitet.

Alec Hsu designede badget sidste år, men efterspørgslen eksploderede, efter at en pilot bar badget på et billedet udsendt i weekenden. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS Vis mere Alec Hsu designede badget sidste år, men efterspørgslen eksploderede, efter at en pilot bar badget på et billedet udsendt i weekenden. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS

Taiwans luftvåben oplyser til Reuters, at selvom det ikke ligefrem opfordrer sine medlemmer til at bære badget, ‘vil det bevare en åben holdning’ til alt, der hæver moralen.

Mandag afsluttede Kina en tre dage lang militærøvelse ved Taiwan. Under øvelsen testede Kinas flåde og luftvåben landets kapacitet til at blokere ønationen Taiwan.

Kina sagde i en erklæring, at selvstændighed for Taiwan og fred udelukker hinanden, skriver Ritzau.

Taiwan har været en selvstændig nation siden 1949, hvilket Kina ikke anerkender. Her mener man, at Taiwan er en udbryderprovins, som retteligt tilhører Kina og bør genforenes.