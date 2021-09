Konkrete beskyldninger om valgfusk leveret af Donald Trumps allernærmeste rådgivere var løgn.

Det skriver New York Times, som har bevis for, at Donald Trumps stab var klar over løgnene, men samtidig ikke gjorde noget ved det.

Helt konkret drejer det sig om en pressekonference, der blev afholdt to uger efter, at Donald Trump havde tabt præsidentvalget til Joe Biden.

Her havde Trump ved flere lejligheder talt om valgfusk, og at han var den retmæssige vinder af valget.

På pressekonferencen stod to af Trumps advokater Sidney Powell og Rudy Giuliani og fortsatte i konspirationsrillen.

Blandt andet kom de med beskyldninger om indblanding i valget, kommunistpenge og indflydelse fra Venezuela, Cuba og muligvis Kina samt et stemmesystem, der var fusket med.

En del af stemmesystemet var sågar skabt af Venezuelas tidligere diktator Hugo Chávez, lød beskyldningerne.

Alt imens de to advokater stod i pressens spotlys og leverede den ene konspirationsteori efter den anden – der skulle understrege, at Trump var blevet frarøvet valgsejren – stod præsidentens stab i kulisserne og lod det hele ske.

Ifølge retsdokumenter, som New York Times er kommet i besiddelse af, var Trumps stab vel vidende om, at påstandene om valgfusk var løgn. Faktisk i en sådan grad, at de allerede inden pressekonferencen havde skrevet en pressemeddelelse, hvori de slog fast, at anklagerne fra Powell og Giuliani ikke var sande.

Det vides ikke, hvor mange der har set pressemeddelelsen, og om Donald Trump har set den.

Giuliani fastholder, at han ikke har set dokumentet, før han afholdt pressekonferencen.

De nye dokumenter er kommet frem i retten i forbindelse med en krænkelsessag rejst af Eric Coomer, der er chef for Dominion, som er det selskab, der står bag flere af de amerikanske delstaters valgsystemer.