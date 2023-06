Den romersk-katolske kirke indleder nu en efterforskning af to nonner.

Det sker, efter de to nonner er kommet retur fra en missionsrejse gravide, skriver Insider.com.

Dermed har nonnerne brudt deres løfter om seksuel afholdenhed.

Nonnerne kom fra forskellige ordener i Sicilien, og de var på forskellige velgørenhedsopgaver i Afrika, da de blev gravide.

Den ene nonne arbejdede på et institut, der hjælper 'faldne kvinder og deres børn.'

Hun opdagede for flere uger siden, at hun ventede et barn og rejste umiddelbart herefter tilbage til sit hjemland, Madagaskar, rapporterer Insider.com.

Den anden nonne menes at være 34 år gammel.

Hun opdagede sin graviditet, da hun blev indlagt med voldsomme mavesmerter, og hun er nu flyttet til Palermo for at forberede sig til fødslen.

Ifølge en kilde tæt på kirken, har nyheden om de to gravide nonner sendt chokbølger gennem den katolske kirke, og man forventer, at de to kvinder ikke kan fortsætte som nonner længere.

Det er ikke første gang, at nonner fra den katolske kirke er blevet gravide, men ofte har det været sager, hvor kvinderne har været udsat for seksuelle overgreb.

I februar rapporterede et blad for kvinder i kirkens avis L'Osservatore Romano om, at der havde været flere tilfælde, hvor præster havde forulempet nonner seksuelt, og at kvinderne i nogle tilfælde var blevet tvunget til at få en abort.

Pave Frans endte med at bekræfte, at der var hold i anklagerne.