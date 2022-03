Siden Ruslands invasion af Ukraine startede den 24. februar er Vladimir Putin i stigende grad blevet fremstillet som en ond folkemorder og ustabil diktator i de vestlige medier.

Hadet er så stort, at den amerikanske senator Lindsay Graham eksempelvis har opfordret russerne til at dræbe deres egen præsident. En nærmest helt uhørt opfordring, men et godt billede på, hvad verden mener om Vladimir Putin lige nu. Men hvad siger russerne?

Meningsmålinger den seneste uge har givet en indikation.

Hvis vi starter med selve krigen viser den første meningsmåling, at russerne bakker op.

68 procent af russerne støtter krigen, mens 22 procent er imod, viser en måling fra det statslige institut VCIOM.

Og så er der Vladimir Putin.

Lige før krigens udbrud viste en måling fra FOM, at 71 procent af russerne mener, han gør det godt. En stigning fra 63 procent i november.

Ifølge Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, giver målingerne et relativt retvisende billede.

»Man kan godt bruge de målinger. Men man skal måske mere se tendenserne i målingernes udvikling den kommende tid. De afspejler russernes syn på deres eget land,« siger Flemming Splidsboel:

»De kan godt lide, at Putin er en hård mand, der ligesom sætter Ruslands modstandere på plads. Og der er en stor del af befolkningen, som savner en tid, hvor Rusland reelt var en stormagt i verden.«

Siden invasionen startede, har Vladimir Putin flere gange slået fast, at Ruslands mål er at afmilitarisere Ukraine, ‘afnazificere’ Ukraine og at sikre, at Ukraine bliver en neutral stat.

Derudover er kravene, at Ukraine skal anerkende, at Krim-halvøen er Rusland, og at Luhansk og Donetsk er selvstændige nationer.

Vladimir Putin gentog senest sine krav om afmilitarisering af Ukraine ved en sceance lørdag, hvor han drak te med flere stewardesser fra flyselskabet Aeroflot Foto: MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML Vis mere Vladimir Putin gentog senest sine krav om afmilitarisering af Ukraine ved en sceance lørdag, hvor han drak te med flere stewardesser fra flyselskabet Aeroflot Foto: MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML

»Jeg tror ikke, vi skal forvente, at russerne trækker sig ud af Ukraine, før de har opnået deres mål. Heller ikke selvom de her økonomiske sanktioner gør enormt ondt,« vurderer Flemming Splidsboel:

»Vladimir Putin har en anden opfattelse af, hvad der er en acceptabel pris at betale for det her. Hvis han er ligeglad med tabstallene, og at hans land bliver ramt af massive sanktioner, så er det svært for os at håndtere.«

Flemming Splidsboel mener, at Putin nu nærmest er tvunget til at gå hele vejen militært og sikre, at Rusland opnår deres mål.

»Det vil være for ydmygende ikke at opnå de mål. Der er kun dårlige udfald for Putin lige nu. Det mindst ringe er nok at gå hele vejen og eksempelvis erobre hele landet, så han har noget at forhandle med,« siger Flemming Splidsboel:

»Sanktionerne vil være der uanset hvad. Selv hvis Rusland forlader Ukraine i morgen og siger undskyld, vil der være sanktioner. Så det her bliver nok ført til ende. Vi har set hans talsmand sige, at Putin selv er involveret i de store beslutninger militært. Og det er jo aldrig noget godt tegn.«