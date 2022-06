Lyt til artiklen

Hvad ville du betale for at spise frokost med dit idol?

For en anonym, velhavende person lød beløbet på rekordhøje 19 millioner dollar. Det skriver Reuters.

Under en auktion til fordel for en velgørenhedsorganisation i San Francisco, er det nemlig netop hvad vedkommende har betalt, for en frokost med 91-årige investor og mangemilliardær, Warren Buffett.

Et beløb, der svarer til mere end 130 millioner kroner.

Det er 21. gang, at en sådan frokost udloves til højestbydende. Årets vindende bud er det højeste nogensinde.

Pengene går til Glide, der hjælper fattige, hjemløse og stofmisbrugere.

En nonprofitorganisation, der tilbyder måltider, husly, HIV- og hepatitis tests, jobtræning og børneprogrammer.

Auktionen blev afholdt online på eBay og en talskvinde herfra har fortalt, at frokosten er den dyreste genstand, der nogensinde er solgt på hjemmesiden til gavn for velgørenhed.

Ifølge magasinet Fobes, er Warren Buffett – med sin formue på 93,4 milliarder dollar – den syvende rigeste person i verden.