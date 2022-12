Lyt til artiklen

En negativ coronatest bliver obligatorisk.

I hvert fald, hvis man skal rejse fra Kina til USA. Det skriver CNN.

Testene kan være både pcr-test og antigentests, og de må ikke være ældre end to dage ifølge CNN.

Tiltaget sker efter, at Kina er gået fra at have en meget streng coronahåndtering til nu, hvor der er løsnet helt op. Fra den 8. januar vil Kina blandt andet stoppe med at kræve, at indrejsende skal lade sig isolere, når de ankommer til landet.

Den nye ordning fra USAs side vil træde i kraft den 5. januar.

Der har i et stykke tid været spekuleret i, hvorvidt USA ville teste indrejsende fra Kina. Det har Kinas udenrigsminister Wang Wenbin reageret på tidligere.

»Vi har brug for at alle parter arbejder sammen mod epidemien for at sikre en mere sikker bevægelse mellem lande, opretholde stabilitet i forsyningskæderne og fremme væksten i verdensøkonomien,« lød det tidligere fra Wang Wenbin.

Der har i et stykke tid været en skepsis overfor Kinas »manglende gennemsigtige data.« De officielle statistikker viser blandt, at der kun har været en person død med coronasmitte de seneste syv dage.

Tidligere på dagen var Italien det første europæiske land til at lave lignende foranstaltninger mod rejsende fra Kina.

Malpensa Lufthavnen i Milan og Fiumicino Lufthavnen i Rom har taget tests af rejsende fra Kina. Her viste omkring halvdelen af testene sig at være positive for corona.