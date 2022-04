Tirsdag nat har været en rolig en af slagsen, hvis man kigger på angreb.

Til gengæld er der nyt i forhold til sanktioner mod Rusland.

Her lyder det, at USA onsdag vil annoncere nye sanktioner.

Sanktioner, der efter sigende vil få stor betydning og sende Rusland længere ud i økonomisk-, finansiel- og teknologisk isolation.

Helt konkret skulle sanktionerne blandt andet indeholde:

Et forbud imod nye investeringer i Rusland

Sanktioner mod finansielle institutioner og statsejede virksomheder

Sanktioner mod medlemmer af den russiske regering og deres familiemedlemmer.

Kigger man på de finansielle sanktioner mod institutioner og statsejede virksomheder, kommer det til at gå ud over Alfa Bank, der er ejet af oligarken Mikhail Fridman, og den sidstnævnte type sanktioner kan komme til at ramme Putins døtre.

Putin har to døtre med sin ekskone, Lyudmila Putin.

Det har også været en nat, hvor Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj været ude og markere sig.

I en tale om Donbas og Krim-halvøen, har han gjort det tydeligt, at de to regioner umuligt bliver en del af fredsforhandlingerne mellem Ukraine og Rusland.

Det vil ifølge den ukrainske præsident være »svært og usandsynligt« at løse problemerne og samtidig få styr på krigen.

Og med sådan en melding, lyder det ikke til, at krigen lakker mod enden.

En formodning, den amerikanske hærchef Mark Miley netop har meldt ud i nat dansk tid.

Ifølge hærchefen vil krigen vare i flere år - mindst.

»Jeg ved ikke med årtier, men helt sikkert år. Jeg tror, at Nato, USA, Ukraine og alle deres allierede vil være involveret i ret lang tid,« siger han ifølge The Guardian.

Slutteligt er det også værd at nævne en lille solstråle i mørket.

En fransk graffitikunstner ved navn C215 har nemlig malet kunstværker på mure og togvogne i Kyiv.

Og han er netop rejst til den ukrainske hovedstad for at give og vise en smule medmenneskelighed i en vanskelig situation.