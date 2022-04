Situationen i den ukrainske havneby Mariupol spidser til, og den russiske hær ser ud til at vinde frem.

Den tjetjenske leder, Ramzan Kadyrov, er sikker på, at Rusland vil have kontrol med stålværket Azovstal i Mariupol torsdag.

»Før frokost vil Azovstal være fuldstændig under russisk kontrol,« siger han i en besked, som er offentliggjort online sent onsdag aften dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Situationen i byen har fået Ukraine til at sende to embedsmænd afsted for at forhandle om evakueringer af ukrainske soldater og civile fanget i byen.

Det siger kaptajn Svjatoslav Palamar fra Ukraines Azov-regiment i en videoerklæring, ifølge CNN.

Der er også meldinger om, at russerne vinder frem i Luhansk-regionen, hvor de nu skulle have kontrollen i 80 procent af regionen.

Det oplyser regionens ukrainske guvernør, Serhij Hajdaj, på beskedtjenesten Telegram, skriver dpa.

Guvernøren skriver på Telegram, at byerne Rubizjne og Popasna, hvor der i ugevis er blevet udkæmpet intense kampe, er under 'delvis' russisk kontrol.

USA har annonceret flere sanktioner mod Rusland.

Sanktionerne er rettet mod Transkapitalbank, mere end 40 personer og enheder tilknyttet den sanktionerede russiske forretningsmand Konstantin Malofeyev, samt russisk-ejede Bitriver AG, som er en af ​​de største kryptominevirksomheder i verden.

G7-landene er også blevet enige om at afsætte indtil videre 165 milliarder kroner til at hjælpe Ukraine ovenpå Ruslands invasion af landet.

Ministrene siger desuden, at de fortryder de møder, hvor Rusland har fået lov til at deltage, og at Rusland bør følge Den Internationale Strafferetsdomstols ordre om at stoppe aggressionerne i Ukraine.



G7-gruppen består af syv af verdens førende økonomier, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og USA.

Du kan følge med i udviklingen i Ukraine i vores liveblog, der dækkes 24 timer i døgnet, HER.