»Russiske styrker har nu indledt 'slaget om Donbas', som de længe har forberedt sig på.«

Sådan lød det fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i en videotale sent mandag aften.

Den ukrainske præsident har gennem flere dage advaret om offensiven fra de russiske styrker mod den østlige Donbas-region.

»En stor del af den russiske hær er blevet dedikeret til denne offensiv,« lød det yderligere fra præsident Zelenskyj ifølge BBC.

A Ukrainian serviceman looks on with a binocular, as Russia's attack on Ukraine continues, at a position in Donetsk Region, Ukraine April 18, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko Foto: SERHII NUZHNENKO Vis mere A Ukrainian serviceman looks on with a binocular, as Russia's attack on Ukraine continues, at a position in Donetsk Region, Ukraine April 18, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko Foto: SERHII NUZHNENKO

Meldingen er ikke blevet bekræftet fra russisk side.

Donbas er en omstridt region i det østlige Ukraine. Regionen består af de to udbryderregioner Donetsk og Luhansk.

Luhansk-regionens guvernør, Serhiy Hayday, beskriver samtidig, hvordan der konstant er kampe i flere byer, og han beskriver kampene - og Ruslands angreb på Østukraine - som 'et helvede'.

Ifølge guvernøren mistede fire personer mandag livet i regionen i forbindelse med kampe i byen Kreminna. Byen er i løbet af mandagen kommet under russisk kontrol. Det siger de lokale myndigheder til nyhedsbureauet AFP.

Ukraine forventer et større angreb på de østlige regioner Luhansk og Donetsk i de kommende dage. Det meddelte det ukrainske forsvarsministerium tidligere mandag.

Inden krigen begyndte, kontrollerede prorussiske separatister omkring en tredjedel af Donetsk og omkring en tredjedel af Luhansk.

Få dage før krigens start anerkendte Ruslands præsident, Vladimir Putin, Donetsk og Luhansk som værende uafhængige.

Rusland meddelte i slutningen af marts, at landets styrker ville trække sig fra blandt andet området omkring Ukraines hovedstad, Kyiv. I stedet ville de russiske soldater fokusere deres kræfter om det østlige Ukraine.

Ukrainian servicemen take their position in a zone between Luhansk and Donetsk areas, Ukraine, 18 April 2022, amid increasing Russian troops activity. EPA/STR Foto: STR Vis mere Ukrainian servicemen take their position in a zone between Luhansk and Donetsk areas, Ukraine, 18 April 2022, amid increasing Russian troops activity. EPA/STR Foto: STR

Og blandt andet på denne baggrund har russernes helt store nye offensiv i Østukraine været ventet et stykke tid.

I løbet af natten til tirsdag er det desuden kommet frem, at:

USAs præsident, Joe Biden, tirsdag vil holde et møde over telefonen med allierede, hvor krisen i Ukraine er på dagsordenen.

Den franske præsident Emmanuel Macrons dialog med Ruslands præsident, Vladimir Putin, er gået i stå efter massedrabene i Butja.

Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan i denne uge får besøg af FNs chef for nødhjælp, der vil tale om udsigterne til, at Tyrkiet kan være vært for såkaldte humanitære forhandlinger mellem Rusland og Ukraine.

