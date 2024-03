Politiet i Houston efterforsker i øjeblikket en tragisk sag, efter en otte-årig pige blev fundet død ved en hotelpool i Texas.

Pigen Aliyah svømmede i poolen med sin familie, da hun pludselig blev suget ind i et hul og rør i poolens strømningssystem, lyder det fra Houstons Politi i en pressemeddelelse.

»Hun forsvandt bare,« lyder det fra Richard Nova, der er advokat og repræsenterer pigens familie.

Det skriver Washington Post. Han kalder samtidig hændelsen for »forfærdelig,« ligesom familien er knuste.

Pigens mor havde lejet et værelse for en enkelt dag på DoubleTree by Hilton Houston Brookhollow Hotel for at nyde en dag med svømning med sin familie.

Ifølge advokaten var der angiveligt et problem med strømmen af vandet inde i poolen, der fik Aliyhah suget ind i det, som advokaten kalder »et usikret åbent hul.«

13 timer skulle der gå, før brandvæsenet fandt hende og fik hende ud af poolrøret.

Her blev hun også erklæret død.

»Vi søger retfærdighed for Aliyah, fordi dette kunne have været undgået,« fortæller advokaten, der understreger, at familien kræver mindst en million dollars i erstatning i sagen.