Lufthavnen i den norske by Stavanger blev fredag evakueret.

Det berettede flere norske medier.

Stavanger Lufthavn blev evakueret efter et mistænkeligt fund i sikkerhedskontrollen fredag ​​eftermiddag, bekræfter Avinors pressechef Cathrine Framholdt over for Dagbladet.

Politiet vil ikke sige noget om årsagen.

Men klokken 15.40 skriver Sør-Vest politikreds i en opdatering, at evakueringen er ved at afslutte.

Dog nåede evakueringen at påvirke flytrafikken i lufthavnen.

»Fredag eftermiddag er en travl tid, og det påvirker flytrafikken. Foreløbig arbejder vi med at få kontrol på situationen og vender tilbage med, hvilke konsekvenser det får,« siger Avinors pressevagt, Cathrine Framholdt, til avisen VG.

Lufthavnen vil således genoptage normal trafik hurtigst muligt.