»Aldrig har det været så grønt. Aldrig har det været så kønt.«

De velkendte strofer fra den klassiske julesang er tilsyneladende ikke, hvad de britiske borgere tænker om det juletræ, de har fået skænket fra Norge.

Et træ, som nordmændene hvert år siden 1947 har foræret England som tak for hjælpen under Anden Verdenskrig, skriver det norske Dagbladet.

Briterne har i en årrække kunnet kigge på det norske grantræ på Trafalgar Square i London. Dette års juletræ kommer fra Østmarka i Oslo, men træet, som er lettere medtaget af rejsen fra Norge til England, er ikke faldet i god jord.

En journalist fra The Sunday Times, Hannah Al-Othman, har postet et billede af træet på Twitter, hvor det kontante spørgsmål lyder:

»Er vi i krig med Norge nu?«

Norway has not taken the sacking of Ole Gunnar Solskjaer well — Toby Tarrant (@tobytarrant) December 1, 2021

En britisk radiovært spekulerer i, om træet er sendt som konsekvens af, at den norske fodboldtræner Ole Gunnar Solskjær blev fyret som Manchester Uniteds manager tidligere i november, mens en tredje brite har lavet en collage på Twitter, hvor det norske træ er holdt oppe mod andre – mere fyldige – juletræer i London.

A mixed reception to the Trafalgar Square tree in the replies to this tweet.



Here it is alongside the other Westminster trees:



- Waterloo Place

- Pickering Place

- Covent Garden

- Trafalgar Square https://t.co/NDTvYQo5lO pic.twitter.com/w0luNNVJky — dan barker (@danbarker) November 30, 2021

I en kommentar tager en britisk kunstner dog det udskammede træ i forsvar:

»Du ville sandsynligvis også være nødt til at slippe lidt på den ene side, hvis du vejede flere tons og havde en to ugers lang rejse,« skriver han og afslutter med en påmindelse:

»Det er jul, mennesker.«