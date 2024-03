Den afdøde russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyjs lig er blevet udleveret til hans mor, Ljudmila Ivanova.

Det oplyser Navalnyjs talskvinde, Kira Jarmysj, på det sociale medie X.

- Aleksejs lig er blevet overdraget til hans mor.

- Mange tak til alle, der krævede dette samme med os, skriver hun.

De russiske fængselsmyndigheder meddelte fredag 16. februar, at 47-årige Navalnyj var afgået ved døden i en straffekoloni i det nordligste Rusland.

Her afsonede Navalnyj en årelang fængselsstraf.

Hans familie og stab fik efter hans død at vide, at liget var flyttet fra straffekolonien til et lighus i den nærliggende by Salekhard.

Men familien fik hverken lov til at se eller få udleveret liget, hvilket fik de pårørende til at kritisere myndighederne i skarpe vendinger.

- Ljudmila Ivanova er stadig i Salekhard, skriver Navalnyjs talskvinde lørdag eftermiddag med henvisning til hans mor.

Kira Jarmysj skriver videre, at spørgsmålet om, hvordan og hvornår Aleksej Navalnyj skal begraves, endnu er uafklaret.

Fredag kom det frem, at Navalnyjs mor var blevet stillet et ultimatum af de russiske myndigheder vedrørende begravelsen.

Enten skulle Navalnyj begraves i stilhed og altså uden, at offentligheden kunne tage afsked med ham, ellers ville han blive begravet i straffekolonien, fortalte hans stab.

Ultimatummet blev afvist af hans mor.

Torsdag lød det, at Ljudmila Ivanova sent onsdag havde fået lov til at se sin søn efter flere dages forgæves forsøg på at få adgang til hans lig.

Ved samme lejlighed fik hun udleveret en retsmedicinsk rapport. Af den fremgik det, at Navalnyj var død af naturlige årsager.

Hidtil har Navalnyjs efterladte dog ikke givet meget for de russiske myndigheders forklaringer.

Navalnyjs enke, Julia Navalnaja, sagde i en video mandag, at hendes mand blev dræbt af Ruslands præsident, Vladimir Putin. Og at Navalnyj op til sin død blev forgiftet med nervegiften novitjok.

Disse anklager har det russiske styre dog afvist.

Navalnyj var den mest fremtrædende politiker og aktivist i den russiske opposition. Han blev i 2020 forgiftet med netop novitjok under en kampagnetur i Rusland.

Navalnyj blev lagt i koma på et hospital i den russiske by Omsk, men da hans hustru ikke stolede på, at han ville få den fornødne behandling, sørgede hun for, at han blev bragt til behandling i Tyskland. Og her kom han sig.

Fem måneder senere vendte Navalnyj hjem til Rusland sammen med Julia Navalnaja. Straks efter ankomsten blev han anholdt af russisk politi, og siden fik han flere lange fængselsstraffe blandt andet for ekstremisme.

